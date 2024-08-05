Трудоустройство ветеранов: какой проект подготовило Минветеранов

Проблема трудоустройства ветеранов в Украине остается актуальной. Минветеранов подготовило проект, который должен закрыть этот вопрос.

Как будет реализовываться этот проект

Проект по трудоустройству ветеранов и ветеранок на госслужбе запущен. Он получил название "Е-карта вакансий".

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Е-карта вакансий визуализирует информацию о вакансиях государственных органов, органов местного самоуправления и военных администраций по всей Украине,

– говорится в сообщении Министерства ветеранов.

Ветеран может выбрать для себя желаемый регион для работы и ознакомиться со всеми имеющимися предложениями. К каждой вакансии указаны требования к кандидату, функциональные обязанности, размер зарплаты и контактные данные работодателя.

Вакансии можно найти на сайте е-Ветеран

По состоянию на сейчас, в штате Министерства ветеранов 17% составляют:

ветераны и ветеранки;

члены семей погибших;

члены семей ветеранов;

члены семей действующих военнослужащих;

бывшие военнопленные.

На платформе уже размещено ориентировочно 170 специализированных вакансий.