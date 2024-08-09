Генераторы, аккумуляторы, солнечные панели: как оформить доставку для снятия пошлины

С 27 июля в Украине были отменены налоги и пошлины на энергооборудование. Впрочем, для того, чтобы общее налогообложение не произошло нужно оформить дополнительные документы для ввоза, в частности вся информация о товаре, код льготы, а также расчет таможенных платежей.

Что стоит делать для освобождения от пошлины

Главными условие для освобождения от налогообложения является заявление от почтового оператора, экспресс-перевозчика или декларанта все сведения о товаре.

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То есть это название, наименование, коммерческое описание, маркировка и технические данные, код товара согласно УКТВЭД.

Кроме того, стоит указать еще и код льготы и осуществить расчет таможенных платежей с применением такого освобождения.

Как происходит декларация товара

При таможенном оформлении освобождается от налогообложения такие товары: инверторы, солнечные панели, электрогенераторы (бензин/газ), в том числе те, что перемещаются на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях и тому подобное. Полный перелет по ссылке

Напоминаем, что декларантом международных почтовых отправлений выступает оператор почтовой связи, а международных экспресс-отправлений – получатель отправления или экспресс-перевозчик.

Сначала энергооборудование декларируется,

Далее таможня получает декларацию с необходимым набором данных и проводит таможенное оформление,

В то же время если при декларировании товара есть погрешность, например не указан необходимый набор информации или не указано льготу, тогда таможня не сможет осуществить льготное оформление,

После этого товар будет оформлен с начислением таможенных платежей на общих основаниях.

В Государственной таможенной службе Украины советуют: если вы ожидаете такой товар и вам поступило обращение от операторов доставки, то лучше оперативно предоставлять необходимую информацию для таможенного оформления товара.