Как зарабатывать на прямых эфирах в TikTok
- Чтобы проводить прямые эфиры в TikTok, нужно иметь 1 000 подписчиков, быть старше 18 лет и соблюдать правила платформы.
- Заработок в прямом эфире TikTok осуществляется через получение подарков от зрителей, которые можно конвертировать в реальные деньги, но TikTok оставляет комиссию примерно 50%.м
TikTok уже давно не ассоциируется с видео танцев и смешных трендов. Платформа сейчас является одним из самых мощных инструментов монетизации креатива. В частности, прямые эфиры (Live) – один из самых простых способов начать зарабатывать в TikTok.
Кто может проводить прямые эфиры в TikTok
Как именно работает заработок в прямых эфирах TikTok, какие есть форматы, сколько можно получить и как не сгореть эмоционально, рассказывает 24 Канал.
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Прежде чем думать о прибыли, надо иметь доступ к функции Live. Для этого нужно:
- Иметь 1 000 и более подписчиков
- Быть старше 18 лет (иначе монетизация будет недоступна)
- Иметь активный аккаунт без нарушений политики TikTok
Если все эти условия выполнены – функция Live появится в окне создания видео.
Как работает заработок в прямом эфире TikTok
Основная схема проста – зрители дарят вам подарки, а вы потом конвертируете их в реальные деньги. То есть, зритель покупает виртуальные монеты за реальные деньги (например, 70 монет – это ориентировочно 1 доллар). Во время эфира он присылает подарок (розу, единорог, ракету). Вы получаете баланс в TikTok в виде "бриллиантов" (часть стоимости монет). Когда насобирается минимум 10 долларов, вы можете вывести деньги через PayPal.
Важно. TikTok оставляет комиссию (примерно 50%), поэтому реальная прибыль – это половина от суммы, которую потратил зритель.
Сколько можно заработать в TikTok
Заработок зависит от нескольких факторов, в частности, от количества зрителей в прямом эфире; активности аудитории (чем больше комментариев, реакций, тем лучше вас продвигает алгоритм; формата эфира (развлекательный, игровой, экспертный, челленджи, пение и т.д.) и частоты выходов в эфир.
Новички могут заработать от 5 до 50 долларов за эфир. Тиктокеры с 10 – 50 тысячами подписчиков – 50 – 300 долларов. А вот прибыль популярных стримеров может достигать от 500 долларов до нескольких тысяч долларов в месяц
Что стоит знать:
- Чем дольше длится эфир (более 30 мин), тем больше шансов попасть в ленту рекомендаций.
- TikTok позволяет объединяться в эфире с другими тиктокерами. Это часто сопровождается батлами на подарки – зрители дарят тем, кто им больше нравится.
- Нельзя прямо просить подарки – TikTok за это может заблокировать трансляцию.
Заметьте. Нарушение правил платформы (нецензурная лексика, алкоголь, оскорбления) – приводят к бану. Сервис контролирует контент, поэтому эфир должен быть безопасным и этичным.