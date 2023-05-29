Диктировать правила и оставаться царем горы: Delta Air Lines – снова самая дорогая авиакомпания

Появился новый рейтинг самых дорогих авиакомпаний мира. Лидер списка остается неизменным уже 5 лет.

Американской компании Delta Air Lines удается держать самую высокую планку уже несколько лет. Несмотря на высокую конкуренцию, авиаперевозчик остается лидером и уверенно увеличивает свои прибыли.

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Бессменный лидер и другие тренды

Рейтинг самых дорогих авиабрендов возглавила американская компания Delta Air Lines. Это достижение подчиняется ей уже пятый год. Сейчас стоимость компании оценивается в 8,9 миллиарда долларов, то есть только за год показатель вырос на 22%.

Пятерка лидеров рейтинга выглядит следующим образом:

Delta Air Lines;

American Airlines Group;

United Airlines Holdings;

Emirates;

Southwest Airlines Co.

Несколько улучшить свои позиции удалось китайским компаниям China Southern Airlines и China Eastern Airlines, сейчас они занимают 6 и 7 ступеньки.

Air Canada и Qatar Airways показали не столь удачный рост прибыли, поэтому спустились на 9 и 10 позицию. Немецкая Lufthansa вообще выпала из топ-10, та же ситуация с японским перевозчиком ANA.

В первой пятидесятке рейтинга больше всего китайских компаний – 11. Число перевозчиков из США не изменилось – 8. В топ-50 удалось ворваться компании Ethiopian Airlines, показавшей наибольший рост – на 79%. Ее капитализация сейчас составляет почти 500 миллионов долларов.