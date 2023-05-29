Американской компании Delta Air Lines удается держать самую высокую планку уже несколько лет. Несмотря на высокую конкуренцию, авиаперевозчик остается лидером и уверенно увеличивает свои прибыли.
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Бессменный лидер и другие тренды
Рейтинг самых дорогих авиабрендов возглавила американская компания Delta Air Lines. Это достижение подчиняется ей уже пятый год. Сейчас стоимость компании оценивается в 8,9 миллиарда долларов, то есть только за год показатель вырос на 22%.
Пятерка лидеров рейтинга выглядит следующим образом:
- Delta Air Lines;
- American Airlines Group;
- United Airlines Holdings;
- Emirates;
- Southwest Airlines Co.
Несколько улучшить свои позиции удалось китайским компаниям China Southern Airlines и China Eastern Airlines, сейчас они занимают 6 и 7 ступеньки.
Air Canada и Qatar Airways показали не столь удачный рост прибыли, поэтому спустились на 9 и 10 позицию. Немецкая Lufthansa вообще выпала из топ-10, та же ситуация с японским перевозчиком ANA.
В первой пятидесятке рейтинга больше всего китайских компаний – 11. Число перевозчиков из США не изменилось – 8. В топ-50 удалось ворваться компании Ethiopian Airlines, показавшей наибольший рост – на 79%. Ее капитализация сейчас составляет почти 500 миллионов долларов.