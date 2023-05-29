Американській компанії Delta Air Lines вдається тримати найвищу планку вже кілька років. Попри високу конкуренцію авіаперевізник залишається лідером та впевнено збільшує свої прибутки.

До теми Ось у що потрібно інвестувати: дохід виробника мікросхем перевищив усі можливі прогнози

Незмінний лідер та інші тренди

Рейтинг найдорожчих авіабрендів очолила американська компанія Delta Air Lines. Це досягнення підкоряється їй вже п'ятий рік поспіль. Зараз вартість компанії оцінюють у 8,9 мільярда доларів, тобто лише за рік показник виріс аж на 22%.

П'ятірка лідерів рейтингу виглядає наступним чином:

Delta Air Lines;

American Airlines Group;

United Airlines Holdings;

Emirates;

Southwest Airlines Co.

Дещо покращити свої позиції вдалося китайським компаніям China Southern Airlines та China Eastern Airlines, зараз вони займають 6 та 7 сходинки.

Air Canada та Qatar Airways показали не таке вдале зростання прибутку, тому спустилися на 9 та 10 позицію. Німецька Lufthansa взагалі випала з топ-10, та сама ситуація з японським перевізником ANA.

У першій п'ятдесятці рейтингу найбільше китайських компаній – 11. Число перевізників з США не змінилося – 8. До топ-50 вдалося увірватися компанії Ethiopian Airlines, яка показала найбільше зростання – на 79%. Її капіталізація наразі становить майже 500 мільйонів доларів.