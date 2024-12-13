Пенсионер со стажем в 50 лет: на какую пенсию можно рассчитывать

Пенсия по возрасту назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа по достижении возраста 60, 63 или 65 лет. Соответственно необходимый стаж составит 32,22 и 15 лет в 2025 году. В то же время для того, что вычислить сколько же можно получить на пенсии при большем стаже, стоит учесть свою зарплату, с которой уплачивался ЕСВ, среднюю зарплату по стране и прочее.

Когда можно выйти на пенсию в 2025 году

По информации Светланы Рындиной, начальницы управления обслуживания граждан главного управления главного управления Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области, передает 24 Канал, право на пенсию по возрасту в 2025 году будут иметь лица, после достижения определенного возраста и с необходимым страховым стажем.

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Напоминаем! Согласно пенсионной реформе, ежегодно в Украине страховой стаж увеличивается на 12 месяцев ежегодно. В 2028 году стаж для выхода на пенсию в 60 лет достигнет 35 лет.

В 2025 году можно будет выйти на пенсию при наличии такого стажа:

в 60 лет – при наличии страхового стажа не менее 32 лет,

в 63 года – при наличии страхового стажа не менее 22 лет,

в 65 лет – при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

В то же время размер пенсии в Украине зависит от нескольких факторов, например размера официальной заработной платы с которой высчитывались соцвзносы, от средней заработной платы в стране на момент выхода на пенсию, личного коэффициента заработной платы пенсионера и тому подобное.

Какую пенсию можно получить после 50 лет стажа

Для того, чтобы самостоятельно рассчитать пенсию по возрасту нужно:

использовать для расчета заработную плату за последние 3 года по данным Пенсионного фонда,

впоследствии эту зарплату нужно умножить на отношение собственной зарплаты к средней,

весь расчет после этого надо потом умножить на стаж в годах и на 1%.

Кстати, как сообщают в УНИАН, для того, чтобы получать максимальную пенсию в размере более 23 тысяч гривен, нужно иметь полный страховой стаж (в 2024 году – это 31 год) и высокую зарплату, а именно минимум 50 тысяч гривен.

Обратите внимание! В расчете пенсии нужно использовать данные по заработной плате за последние 3 года, что предоставляет ПФУ, поскольку они отличаются от данных Госстата.