Коли можна вийти на пенсію у 2025 році

За інформацією Світлани Риндіної, начальниці управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, передає 24 Канал, право на пенсію за віком у 2025 році матимуть особи, після досягнення певного віку та із необхідним страховим стажем.

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Нагадуємо! Згідно з пенсійною реформою, щороку в Україні страховий стаж збільшується на 12 місяців щорічно. У 2028 році стаж для виходу на пенсію у 60 років сягне 35 років.

У 2025 році можна буде вийти на пенсію за наявності такого стажу:

у 60 років – за наявності страхового стажу не менше 32 років,

у 63 роки – за наявності страхового стажу не менше 22 років,

у 65 років – за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Водночас розмір пенсії в Україні залежить від декількох факторів, як-от розміру офіційної заробітної плати з якої вираховувались соцвнески, від середньої заробітної плати в країні на момент виходу на пенсію, особистого коефіцієнту заробітної плати пенсіонера тощо.

Яку пенсію можна отримати після 50 років стажу

Для того, щоб самостійно розрахувати пенсію за віком потрібно:

використати для розрахунку заробітну плату за останні 3 роки за даними Пенсійного фонду,

згодом цю зарплату потрібно помножити на відношення власної зарплати до середньої,

весь розрахунок після цього треба потім помножити на стаж у роках і на 1%.

До речі, як повідомляють в УНІАН, для того, щоб отримувати максимальну пенсію у розмірі понад 23 тисячі гривень, потрібно мати повний страховий стаж (у 2024 році – це 31 рік) та високу зарплату, а саме мінімум 50 тисяч гривень.

Зверніть увагу! У розрахунку пенсії потрібно використовувати дані щодо заробітної плати за останні 3 роки, що надає ПФУ, оскільки вони відрізняються від даних Держстату.