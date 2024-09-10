Забастовка или повышение зарплаты: известная авиастроительная компания выполнит потребности работников

Из-за вероятной забастовки 13 сентября американская компания Boeing достигла предварительного соглашения с профсоюзом о повышении зарплаты работников.

На сколько и скольким работникам повысят зарплаты

Речь идет о предложенном четырехлетнем контракте. Он предусматривает общее повышение заработной платы на 25% и обязательства по построению коммерческого самолета в районе Сиэтла.

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Если к окончательному согласию обе стороны придут, тогда это станет важной победой для нового генерального директора Boeing Келли Ортберг.

В четверг, 12 сентября, соглашение должны одобрить работники завода Boeing вблизи Сиэтла и Портленда, в штате Орегон.

Интересно! Работники Boeing могут и отклонить соглашение, если оно не получит поддержки большинства. Поэтому большая забастовка возможна, если две трети поддержат прекращение работы во время второго голосования.

Кстати, такое первое полное трудовое соглашение за 16 лет будет предусматривать еще и улучшение пенсионных выплат и увеличение вклада профсоюза в безопасность и качество производственной системы.