Вакансий становится больше, а работников – меньше: как бизнесу не проиграть в борьбе за персонал

Даже в условиях войны украинский бизнес находит возможности для работы и развития. Впрочем, поиск квалифицированных работников способен затормозить многие процессы.

Как показывают опросы и исследования, количество вакансий на украинском рынке труда постепенно растет. Потребность в работниках испытывают многие бизнесы, но удовлетворить ее не так-то легко.

Интересно Будут ли зачислять стаж, приобретенный за границей: Верховная Рада будет голосовать за закон

Поскольку миллионы украинцев уехали за границу, а часть переехала на новое место, предпринимателям приходится соревноваться за работников. В этих условиях существует несколько действенных способов.

Демонстрация возможностей

Очевидно, что сейчас люди очень неохотно будут менять место работы. Стабильность – одно из главных требований кандидатов, и терять его ради туманных перспектив никто не собирается.

Работодателям следует четко говорить не только об условиях труда, но и о перспективах, ожидающих работников в случае успешного выполнения обязанностей. Чем конкретнее будет этот план – тем охотнее работники отреагируют на вакансию.

Увеличение зарплаты

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер Škoda Octavia – это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

Это фактор, с которым придется столкнуться всем бизнесам. Несмотря на войну, рынок медленно растет, и зарплата – один из главных факторов, за которым идут работники.

Если в вашем штате есть квалифицированные люди, чьи знания и навыки приносят большую пользу для дела – лучше поднять им зарплату или обсудить бонусы уже сейчас, чтобы потом не искать кого-нибудь на их место.

Самостоятельно вырастить работников

Наверное, сложный путь, но вместе с ним вы получите работников, которые понимают все процессы внутри компании и научены действовать в конкретных ситуациях. Конечно, существует риск, что люди потом с полученным багажом и опытом изменят компанию, но его не избежать ни при каких обстоятельствах.

Если у вас есть специалисты и возможность расти на перспективу – тогда собственная учеба станет хорошим шагом и лишит потребности обращаться к рекрутерам.