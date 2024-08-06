Сколько может зарабатывать первая женщина-президент США

Нынешняя кандидат от Демократической партии США на пост президента страны, Камала Харрис, получила зарплату на уровне 218 тысяч долларов за прошлый год как вице-президент. Если Харрис выиграет нынешние выборы, тогда ее оклад будет достигать более 400 тысяч долларов ежегодно.

Сколько зарабатывает Камала Харрис

В своей налоговой декларации за прошлый год кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис указала сумму дохода на должности вице-президента на уровне 218 тысяч долларов.

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Кроме того, Харрис получила еще и 500 тысяч долларов аванса за книги, которые были опубликованы ею до вступления в должность.

В то же время общий капитал американского вице-президента составляет 8 миллионов долларов. Это преимущественно из-за того, что у нее и ее мужа есть дом в Калифорнии, который был куплен в 2012 году за 1 миллион долларов, а сейчас оценивается в 4,4 миллиона долларов.

На банковском сберегательном счете Харрис хранится от 250 до 500 тысяч долларов, сообщают в Forbes.

Похожая сумма и на пенсионном счете. В то же время как госслужащему, ей обеспечена федеральная пенсия в размере 1 миллиона долларов в год.

Какой будет доход Харрис, если она выиграет выборы

Такая сумма более чем в 27 раз больше, чем зарплата президента Украины Владимира Зеленского.

Если Камала Харрис победит на президентских выборах, тогда ее оклад значительно увеличится.