Сколько может зарабатывать первая женщина-президент США
6 августа 2024, 11:44Читати новину українською
Нынешняя кандидат от Демократической партии США на пост президента страны, Камала Харрис, получила зарплату на уровне 218 тысяч долларов за прошлый год как вице-президент. Если Харрис выиграет нынешние выборы, тогда ее оклад будет достигать более 400 тысяч долларов ежегодно.
Сколько зарабатывает Камала Харрис
В своей налоговой декларации за прошлый год кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис указала сумму дохода на должности вице-президента на уровне 218 тысяч долларов.
Читайте также Количество женщин в украинском бизнесе растет, – министр экономики СвириденкоИнтересно! Такая сумма более чем в 27 раз больше, чем зарплата президента Украины Владимира Зеленского.
- Кроме того, Харрис получила еще и 500 тысяч долларов аванса за книги, которые были опубликованы ею до вступления в должность.
- В то же время общий капитал американского вице-президента составляет 8 миллионов долларов. Это преимущественно из-за того, что у нее и ее мужа есть дом в Калифорнии, который был куплен в 2012 году за 1 миллион долларов, а сейчас оценивается в 4,4 миллиона долларов.
- На банковском сберегательном счете Харрис хранится от 250 до 500 тысяч долларов, сообщают в Forbes.
- Похожая сумма и на пенсионном счете. В то же время как госслужащему, ей обеспечена федеральная пенсия в размере 1 миллиона долларов в год.
Какой будет доход Харрис, если она выиграет выборы
Если Камала Харрис победит на президентских выборах, тогда ее оклад значительно увеличится.
- Зарплата президента США зафиксирована в Кодексе США в размере 400 тысяч долларов в год. Кроме того, еще 50 тысяч долларов помощи – эти деньги предназначены для покрытия расходов, связанных с выполнением президентских обязанностей.
- Отдельно от этого президенту выделяют необлагаемую сумму в 100 тысяч долларов на путешествия и 19 тысяч ежегодно на развлечения.