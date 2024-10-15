Франция изымает активы российских олигархов: кто подпал под ограничения

Во Франции продолжаются расследования, относительно возможного отмывания средств. Состоялся арест активов россиян на сумму более 70 миллионов евро.

У кого из россиян арестовали активы

Франция провела арест активов россиян по происхождению, которые сейчас имеют паспорта Кипра. Речь идет о бизнесменах Руслане Горюхине и Михаиле Опенгейме, сообщает издание AFP, опираясь на личные источники.

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Обратите внимание! Расследование французская прокуратура начала еще в марте.

В расследовании есть подтверждение о том, что средства неизвестного происхождения были использованы для покупки некоторых объектов недвижимости, а также люксовых авто.

Расследование касается приобретения недвижимости за счет кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах,

– сообщает прокуратура Парижа.

Суд постановил, что под конфискацию попадают: