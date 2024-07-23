Налоги для ФЛП в августе: что изменится для предпринимателей
23 июля 2024, 16:11Читати новину українською
Многих предпринимателей интересует, какие именно налоговые ставки для ФЛП разных групп будут действовать с 1 августа. Сколько налогов придется заплатить ФЛП в следующем месяце, читайте далее.
Какие налоги для ФЛП в августе
В Украине Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) уплачивается за всех работников. В том числе для физических лиц-предпринимателей, которые ведут деятельность самостоятельно, этот взнос также является обязательным.
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В августе размеры минимального и максимального ЕСВ останутся без изменений:
- минимальный размер ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты – 1 760 гривен за месяц,
- максимальный размер ЕСВ составляет 22% от 15 минимальных зарплат – 26 400 гривен за месяц.
Когда речь идет о Едином налоге (ЕН), то в августе он будет следующим:
- ФЛП 1 группы должен заплатить 302,80 гривен (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
- ФЛП 2 группы заплатит 1 600 гривен (это 20% от минимальной зарплаты);
- ФЛП 3 группы должен заплатить фиксированный ЕН на уровне 2023 года (3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС).