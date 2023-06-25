Прием старых долларов: "Приватбанк" сообщил, какие купюры отказывается принимать
Источник:Приватбанк
Недавно из-за отказа некоторых финансовых организаций принимать старые доллары возник скандал. НБУ обязал всех принимать валюту, но игроки на рынке все равно пытаются диктовать свои правила.
Государственный "Приватбанк" сообщил о том, что готов принять от граждан американскую валюту старого образца. Правда, банк будет принимать не все купюры.
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Какие доллары принимает "Приватбанк"
Приватбанку сообщили, что приняли новые правила приема иностранной валюты. Согласно им касса банка будет принимать и продавать следующие банкноты:
- без признаков подделки;
- без значительных повреждений;
- банкноты независимо от года выпуска;
- банкноты любого достоинства.
Если счетчики и детекторы подтвердили подлинность денег, их будут принимать.
Ранее клиенты жаловались, что банк не только не принимал долларов старого образца, но и выдавал "меченые" купюры, которые сам потом отказывался принимать.