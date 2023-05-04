Как можно дальше от диких краев: KFC, Mercedes-Benz и десятки брендов-гигантов ушли из России
Источник:KSE Institute
Изоляция России от финансовой, бизнес и других сообществ продолжается. Работать на рынке оккупантов заявляют лишь одиночные компании, другие же стараются как можно скорее свернуть свою деятельность и продать имущество.
За последний месяц более 20 крупных международных компаний решили полностью прекратить свою деятельность на территории России. В списке есть много известных брендов, уход которых станет для России мощнейшим как экономическим, так и репутационным ударом.
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Какие компании покинули Россию в течение месяца
За последний месяц выходом из рынка окупантов отличились более 20 крупных международных компаний. Среди них – Mercedes-Benz, создающий автомобили класса люкс, KFC, гигант разработки игр Electronic Arts и другие.
Впрочем, по оценке KSE Institute, только часть компаний полностью свернула свою деятельность в России. Некоторые компании как ни в чем не бывало продолжают работать на российском рынке, еще некоторые замерли в ожидании, чтобы самому не подвергнуться санкциям.
Лишь 18,2% иностранных компаний, которые имели открытые локальные компании и получали прибыль в России, полностью свернули деятельность и окончательно покинули российский рынок, тогда как 27,4% выжидают и 23,7% компаний с иностранными инвестициями продолжают работать на рынке агрессора без ограничений. Еще 30,7% объявили о планах свернуть деятельность и выйти из России в ближайшее время,
– говорится в исследовании.
Также KSE Institute показал следующие данные:
- 233 компании полностью прекратили деятельность в России;
- 1203 бизнеса свернули деятельность и сообщили о желании уехать из России;
- 1240 компаний продолжают работать в России и не собираются покидать этот рынок;
- 509 компаний прекратили инвестиции в Россию, но не прекратили деятельность и продолжают выжидать.
Те компании, которые покинули Россию, генерировали прибыль в 55,4 миллиарда долларов и обеспечивали около 400 тысяч рабочих мест.