Какие компании имеют наибольшие долги по зарплатам

Некоторые предприниматели имеют задолженность по выплате зарплат. Наибольшее количество таких компаний – государственные.

Какие предприятия задолжали выплату зарплат

Аналитика Центра Разумкова свидетельствует о том, что на государственные предприятия и акционерные общества приходится ориентировочно 62,6% от общего количества судебных производств по долгам по зарплатах.

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Какое количество судебных производств, относительно зарплаты сейчас:

против государственных предприятий внедрено 11 тысяч судебных производств, это ориентировочно 33,8% от общего количества долгов;

акционерных обществ – 9 тысяч – 28,8%;

обществ с ограниченной ответственностью – 4,9 тысячи – 14,2%.

Эти цифры говорят о глубоком кризисе в государственном секторе. Когда предприятия, принадлежащих государству, не способны выплатить зарплаты своим работникам, это не просто проблема – это сигнал тревоги для всей экономики,

– отмечают аналитики Центра Разумкова.

Обратите внимание! На дочерние предприятия приходится 12,5% от всех задолженностей, а вот на коммунальные – 4,3%.