Бизнес платит больше: какие налоги для предпринимателей в Польше

Тысячи украинских предпринимателей активно развивают свое дело в Польше. В соседней стране им приходится платить куда больше налогов, чем дома.

Сколько приходится платить в Польше

Как рассказала 24 Каналу соучредитель и COO компании MOODua Екатерина Цатурян, в Польше предприниматели платят куда больше налогов, чем в Украине. Интересно, что размер платежей зависит не только от заработка, но и от продолжительности работы ФЛП.

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Например, за фиксированный налог ZUS в первые месяцы мы платили 376 злотых, после 6 месяцев работы он поднялся до 717 злотых, а с момента, когда ФЛП 2 года, то он фиксируется уже на 2 200 злотых,

– рассказала она.

Какие еще налоги надо платить в Польше

Предприниматели платят налог за поступление денег (около 3% от суммы платежа) и налог за сотрудников. Лимит на упрощенной системе налогообложения также ниже, чем в Украине – 200 тысяч злотых в год против более 8 миллионов гривен.

Если в пределах года на счет было принято более 60 тысяч злотых, то придется доплатить налог ZUS в размере 282 злотых за каждый месяц до перехода этого лимита.