Налоги таки вырастут: к чему готовиться украинцам с 1 октября

Комитет Верховной Рады рекомендует принять законопроект о повышении налогов, который подготовлен в новой редакции для повторного первого чтения.

На что вырастут налоги

Как сообщается, на этот год налоговые изменения обеспечат поступление 58 миллиардов гривен, а также 137 миллиардов гривен в следующем году. Предполагается, что изменения будут внедрены с 1 октября. Законопроект предусматривает:

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Увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5% до 31 декабря года, в котором будет завершено военное положение;

Установление военного сбора на уровне 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы;

Введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога I, II и IV группы, в размере 10% от минимальной заработной платы.

Кроме того, в 2024 году планируется установление ставки налога на прибыль для банков на уровне 50%, а для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) – 25%. Среди других изменений: