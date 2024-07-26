"Большая приватизация": какие 5 крупных объектов пойдут на продажу первыми –куда пойдут деньги

В Украине возобновляется "большая приватизация". Она должна наполнить бюджет на миллиарды гривен.

Первые на продажу

Как сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в Украине возобновляется "большая приватизация". Уже сейчас объявлено 5 объектов, которые пойдут на продажу первыми.

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Речь идет о:

гостиница "Украина" на Майдане Независимости (стартовая цена – 1,05 миллиарда гривен, аукцион состоится 18 сентября);

"Объединенная горно-химическая компания" (стартовая цена – 3,9 миллиарда гривен, аукцион состоится 9 октября);

ООО "Аэрок";

ООО "Демуринский ГОК";

ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (владелец ТРЦ "Ocean Plaza").

Куда пойдут деньги

Деньги, которые удастся получить за "Украину" и "Объединенную горно-химическую компанию", поступят в государственный бюджет. Средства за остальные объекты передадут Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Зачем происходит приватизация

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Как отметил Гетманцев, государство должно избавиться от всех объектов, которые являются убыточными или не имеют стратегического значения. Кроме того, таким образом удастся побороть коррупционную составляющую. Например, бывшего председателя ФГИУ заочно арестовали за "отмывание" 10 миллиардов гривен, сейчас он скрывается за границей.