Минэкономики определило перечень критически важных предприятий и организаций

Правительство разрешило некоторым предприятиям бронировать своих работников. Речь идет о тех организациях, которые являются критически важными сейчас.

Какие предприятия считаются критически важными

В Минэкономики подсчитали, что критически важными в Украине сейчас являются 700 организаций. Впоследствии это количество может измениться.

Читайте также Бизнес в России сталкивается со значительными трудностями с проведением платежей из Китая

Виталий Киндратив Заместитель министра экономики Украины Сейчас Единый перечень критически важных предприятий еще формируется и этот процесс курирует Минцифры.

Если компания еще не успела приобрести этот статус, она может подать специальное заявление в министерство. Рассмотрение заявки и ответ заявителю предоставляется в течение 10 дней.

Критически важными являются организации, которые необходимы для поддержки экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Им позволяют забронировать 50% от военнообязанных.

Кондратов уточнил, что статус "критически важной" организация получает на год.