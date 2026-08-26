Работодатели "охотятся" за этими специалистами: назвали ТОП-5 сфер с наибольшим количеством вакансий

На украинском рынке труда сохраняется существенная разница между тем, какую работу ищут соискатели, и каких работников больше всего нуждаются работодатели. В июле 2026 года компании размещали больше всего вакансий для работников производственной сферы и рабочих специальностей.

Кого чаще всего ищут работодатели

Сейчас рынок труда страдает от дефицита кадров, поэтому количество вакансий выросло, как стало известно 24 Каналу из исследования OLX Работа.

Больше всего вакансий в июле было опубликовано в сфере "Производство / рабочие специальности" – 19 974 объявления. При этом медианная зарплата в этом сегменте за год выросла с 22 750 гривен до 28 750 гривен.

На втором месте оказалась сфера "Розничная торговля / продажи / закупки". Работодатели разместили 19 205 объявлений. Медианная зарплата здесь увеличилась с 18 000 грн до 20 850 гривен.

Третье место заняла сфера "Логистика / Склад / Доставка". В июле 2026 года здесь было 17 640 вакансий. При этом медианная зарплата за год выросла с 27 700 гривен до 30 875 гривен. Также работодатели активно искали сотрудников в следующих сферах:

"Строительство / облицовочные работы" – 10 445 объявлений, медианная зарплата выросла с 31 125 гривен до 38 125 гривен;

"Гостинично-ресторанный бизнес / Туризм" – 8 741 объявление, медианная зарплата увеличилась с 17 750 гривен до 21 000 гривен.

Где украинцам сложнее всего найти работу

Наибольшая конкуренция среди соискателей в июле 2026 года наблюдалась в сфере "Реклама / дизайн / PR". На одно объявление здесь приходилось 36,9 откликов. В прошлом году этот показатель составлял 36,6 откликов.

На втором месте – "Колл-центры / Телекоммуникации". Здесь на одну вакансию приходилось 30,3 отклика против 26 годом ранее. В сфере "Начало карьеры / Студенты" тем временем показатель составил 21 отклик на одно объявление (в июле 2025 года было 28,5 откликов).

В IT-сфере конкуренция также снизилась: 11,5 откликов на одну вакансию против 16,1 годом ранее. В сфере "Административный персонал / HR / Секретариат" показатель составил 10,8 откликов против 12 в июле 2025 года.

В сфере "Культура / искусство / развлечения" на одно объявление приходилось 10 откликов, тогда как в прошлом году – 14,2.

Почему работодателям сложно найти сотрудников

Данные свидетельствуют о дисбалансе на рынке труда: соискатели наиболее активно ищут работу в одних сегментах, тогда как бизнесу больше всего нужны сотрудники в других.

В целом, по данным исследования OLX Робота и EBA, почти 80% работодателей сталкиваются с кадровым дефицитом. Из-за этого вакансии могут оставаться открытыми в течение длительного времени.

В частности, 30% вакансий работодатели заполняют дольше, чем за три месяца, а лишь 6% вакансий удается заполнить менее чем за месяц.

В то же время для кандидатов важны не только зарплата и профессиональные перспективы. Среди ключевых факторов при выборе работы – близость к дому, гибкий график и официальное трудоустройство.