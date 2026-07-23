Они будут на вес золота: в Украине определили самые востребованные профессии до 2036 года

В течение следующего десятилетия украинской экономике потребуется более 2,6 миллиона новых работников. Наибольший спрос ожидается на технических специалистов, инженеров, строителей и квалифицированных рабочих.

Что изменится на рынке труда

В Украине планируют изменить подход к формированию государственного заказа в учебных заведениях с учетом потребностей рынка труда. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, правительство уже запустило экспериментальный механизм, согласно которому государственный заказ будет формироваться на основе экономического моделирования. Это должно помочь избежать ситуации, когда одних специалистов на рынке слишком много, а других критически не хватает.

По прогнозам, количество занятых в Украине будет постепенно расти. Ожидается, что:

в 2025 году в экономике будет около 12,9 миллиона занятых;

в 2030 году – около 13,6 миллиона;

в 2036 году – примерно 14,6 миллиона.

Строительство войдет в число ведущих работодателей

Наибольшие изменения ожидаются в строительной отрасли в связи с масштабным восстановлением страны. По прогнозам, количество работников в этом секторе может вырасти более чем вдвое – примерно с 520 тысяч в 2025 году до 1,24 миллиона в 2036 году. Больше всего будут востребованы:

инженеры;

архитекторы;

проектировщики;

специалисты по техническому надзору;

менеджеры инфраструктурных проектов;

мастера строительных специальностей.

Кто будет востребован в промышленности

Перерабатывающая промышленность также будет активно расти. К 2036 году сектор потребует более 1,7 миллиона работников – примерно на 400 тысяч больше, чем сейчас. Предприятия будут искать:

технологов; операторов производственного оборудования; Специалистов по контролю качества; Инженеров производственных процессов.

Кстати, уже сейчас наибольшим спросом на украинском рынке труда пользуются профессии, обеспечивающие бесперебойную работу торговли, логистики, производства, сферы услуг и административной сферы.

Первое место по количеству вакансий занимает продавец-консультант. Средняя зарплата таких специалистов составляет 23 500 гривен, а четыре из пяти работодателей готовы принимать кандидатов без опыта работы.