Що зміниться на ринку праці

В Україні планують змінити підхід до формування державного замовлення у закладах освіти, зважаючи на потреби ринку праці. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, Уряд уже запустив експериментальний механізм, за яким державне замовлення формуватимуть на основі економічного моделювання. Це має допомогти уникнути ситуації, коли одних спеціалістів на ринку надто багато, а інших критично не вистачає.

За прогнозами, кількість зайнятих в Україні поступово зростатиме. Очікується, що:

у 2025 році в економіці буде близько 12,9 мільйонів зайнятих;

у 2030 році – близько 13,6 мільйонів;

у 2036 році – приблизно 14,6 мільйонів.

Будівництво буде серед ТОП роботодавців

Найбільше змін очікують у будівельній галузі через масштабну відбудову країни. За прогнозами, кількість працівників у цьому секторі може зрости більш ніж удвічі – приблизно з 520 тисяч у 2025 році до 1,24 мільйона у 2036 році. Найбільше потрібні будуть:

інженери;

архітектори;

проєктувальники;

фахівці з технічного нагляду;

менеджери інфраструктурних проєктів;

майстри будівельних професій.

Хто буде потрібен в промисловості

Переробна промисловість також активно зростатиме. До 2036 року сектор потребуватиме понад 1,7 мільйона працівників – приблизно на 400 тисяч більше, ніж зараз. Підприємства шукатимуть:

Технологів; Операторів виробничого обладнання; Спеціалістів із контролю якості; Інженерів виробничих процесів.

До слова, уже зараз найбільший попит на українському ринку праці зараз мають професії, які забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери.

Перше місце за кількістю вакансій посідає продавець-консультант. Середня зарплата для таких фахівців становить 23 500 гривень, а чотири з п'яти роботодавців готові брати кандидатів без досвіду роботи.