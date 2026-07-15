Более 20 тысяч вакансий: какие специалисты стали самыми востребованными в Украине

В июне на украинском рынке труда сохранилась основная тенденция последних месяцев –: наибольшим спросом пользуются представители рабочих профессий. Именно они остаются лидерами по количеству вакансий.

Кого работодатели ищут чаще всего

Анализ рынка труда показывает, что лето традиционно оживляет сферу обслуживания, однако именно производство и рабочие специальности остаются в топе, сообщили в Work.ua.

В июне больше всего вакансий было открыто в следующих категориях:

рабочие специальности и производство – 21 669 вакансий;

сфера обслуживания – 20 204;

розничная торговля – 12 310;

логистика, склад и внешнеэкономическая деятельность – 12 100;

продажи и закупки – 11 346.

Также в сезон отпусков работодатели традиционно активнее ищут официантов, бариста, продавцов и администраторов. Однако в этом году сезонный фактор не изменил общей ситуации на рынке – больше всего вакансий по-прежнему приходится на рабочие специальности.

Как война влияет на рынок труда

Ситуация в регионах остается неравномерной. В западных областях количество вакансий уже превышает показатели, которые были до начала полномасштабного вторжения.

Зато в прифронтовых регионах предложений о работе значительно меньше из-за ситуации с безопасностью и сложных условий для ведения бизнеса. Самый низкий уровень конкуренции среди соискателей сейчас наблюдается в:

Херсонской области; Донецкой области; Сумской области; Запорожской области; Черниговской области.

География рынка труда / инфографика Work.ua

Это означает, что на одну вакансию там претендует меньше кандидатов, чем в большинстве других регионов страны.

Кстати, за последний год средняя зарплата в Украине выросла примерно на 20% и достигла 30 тысяч гривен в месяц.

Наибольший скачок на рынке труда зафиксирован у специалистов, работающих с искусственным интеллектом. Средняя зарплата таких работников увеличилась сразу на 73% и сейчас составляет 42 500 гривен. Отдельно эксперты отмечают сферу рабочих профессий, где работодатели продолжают активно конкурировать за работников. Из-за дефицита кадров бизнес вынужден регулярно повышать зарплаты.