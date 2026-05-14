Украине не хватает 4,5 миллиона работников: кого бизнес ищет прямо сейчас

Украина сталкивается с масштабным кадровым дефицитом. По оценкам Минэкономики, стране не хватает около 4,5 миллиона работников, а работодатели все активнее ищут людей в транспорт, строительство, промышленность, торговлю и сферу услуг.

Каких работников больше всего не хватает Украине?

По состоянию на май этого года на "Едином портале вакансий" было доступно 230 тысяч вакансий, тогда как работу через службу занятости искали только 141 тысяча человек, пишет 24 Канал.

Больше всего вакансий сейчас открыто в:

Торговле – 39 тысяч; Промышленности – 20 тысяч; Транспорте – 16 тысяч; Ресторанном бизнесе – 15 тысяч; Финансах и медицине – по 11 тысяч.

Среди профессий наибольший дефицит имеют:

водители;

продавцы;

повара;

инженеры;

врачи;

электрики;

швеи;

слесари;

комплектовщики;

грузчики.

Отдельно растет спрос в сельском хозяйстве из-за сезонных работ. Бизнесу нужны работники для обработки земли, посадки культур и защиты растений.

Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в комментарии 24 Канала отметил, что ситуация с дефицитом кадров фактически не меняется уже более двух лет.

По его словам, особенно остро не хватает работников в сфере логистики и транспорта – речь идет не только о водителях, но и о работниках автобусов, метро и трамваев.

Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины, член коллегий Министерства социальной политики Украины и Государственной службы Украины по вопросам труда Например, спрос на швей растет из года в год. Это происходит на фоне того, что увеличивается армия, соответственно такие профессии становятся нужными. Также спрос растет на профессии в области энергетики, коммунального хозяйства и строительства.

Почему имеющиеся кандидаты на рынке не закрывают потребности экономики?

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдулина объясняет, что проблема заключается в трансформации экономики во время войны.

Мария Абдулина, руководитель направления OLX Работа В течение последних более двадцати лет в Украине сформировался устойчивый социальный нарратив: после школы – университет, после университета – офис. Рабочие профессии не были "престижными", их воспринимали как выбор тех, кто не смог поступить в учреждение высшего образования. Профтехобразование деградировало, но не потому, что государство внезапно о нем забыло, а потому, что в том числе на него не было социального спроса.

А сейчас экономика страны другая – военная, производственная и восстановительная. Следовательно, требует совсем других рук.

По ее словам, кадровый дефицит уже выходит далеко за пределы рабочих профессий и все сильнее затрагивает гостинично-ресторанную сферу и медицину.

Что это означает?

Украинский рынок труда входит в фазу структурного кадрового кризиса. Фактически работодатели вынуждены:

конкурировать за работников;

повышать зарплаты;

упрощать требования к кандидатам;

активнее брать людей без опыта;

привлекать работников 50+;

говорить о потребности в трудовых мигрантах.

Обратите внимание! Кадровый голод становится одной из главных экономических проблем Украины. Несмотря на сотни тысяч открытых вакансий, бизнес все чаще не может найти людей даже на базовые позиции. Особенно сложной ситуация становится для отраслей, где требуется физический труд или техническая квалификация.

Каковы причины дефицита кадров в Украине?

В комментарии для 24 Канала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко рассказала, что причины дефицита работников на рынке труда различаются в зависимости от сферы бизнеса.

Среди этих причин есть как война и мобилизация, так и внешняя миграция. Также влияют демографические изменения, ведь война ускорила эти процессы, особенно среди трудоспособного населения.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Стоит обратить внимание и на причину, которая связана со структурным несоответствием навыков. То есть соискатели часто не обладают теми навыками, которые нужны работодателям. Это усиливает "разрыв предложения и спроса" на рынке труда.

В Work.ua на запрос 24 Канала также отметили, что среди 3-х главных причин дефицита кадров является война, демографическое старение и безработица.

У исследовании от OLX Работа отмечают, что из-за кадрового кризиса в 2025 году работодатели активизировали наем лиц старшего возраста, а также лиц со статусом УБД и с инвалидностью.

Кроме того, по словам эксперта по трудоустройству Валентины Гаврюшенко, одним из методов преодоления дефицита кадров для работодателей стало привлечение женщин к профессиям, которые стереотипно считаются "мужскими".

Например, женщины становятся водительницами троллейбусов, трамваев, погрузчиков, дальнобойщицами. По официальным данным службы занятости в 2025 году, десятки тысяч женщин начали работать в позициях, которые ранее считались исключительно "мужскими",

– добавляет Гаврюшенко.

