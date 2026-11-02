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Бизнес Актуальные новости Билл Гейтс назвал всего 4 профессии, которые смогут пережить "наступление" ИИ
2 ноября, 07:27
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Билл Гейтс назвал всего 4 профессии, которые смогут пережить "наступление" ИИ

Альбина Ковпак

Искусственный интеллект постепенно меняет рынок труда, а спрос на некоторые профессии может сойти на нет уже в ближайшие годы. Билл Гейтс считает, что большинство привычных задач со временем смогут выполнять компьютеры, однако есть несколько сфер, в которых люди останутся незаменимыми.

Microsoft предлагает уволить десятки тысяч сотрудников

Microsoft, которая в прошлом году получила 133,75 миллиарда долларов прибыли – на 31% больше, чем годом ранее, – насчитывает более 220 тысяч сотрудников в разных странах мира. В то же время компания запускает программу добровольного увольнения, в рамках которой финансовую компенсацию могут получить около 60 тысяч сотрудников, пишет LAD Bible.

Предложение касается сотрудников соответствующих команд в Канаде, Индии, Великобритании и США, занимающих должности уровня 70 и ниже.

Это ограниченная по времени добровольная программа, которая предоставляет тем, кто соответствует требованиям, возможность покинуть Microsoft, получив финансовую поддержку и ресурсы для планирования карьеры,
– говорит директор по персоналу Microsoft Эми Коулман.

Сотрудникам, подпадающим под условия программы, должны были прислать электронные письма с информацией об их предложениях.

Какие профессии, по мнению Билла Гейтса, не заменит ИИ

Основатель Microsoft Билл Гейтс ранее высказывал мнение, что с развитием искусственного интеллекта лишь четыре профессиональных направления сохранят особую потребность в людях:

  • программирование и разработка кода;
  • биология;
  • энергетика;
  • профессиональный спорт.

Гейтс пояснил, что даже если компьютеры смогут выполнять все больше задач, люди не обязательно захотят передать им абсолютно все. На вопрос, будут ли людям и в дальнейшем нужны другие профессии, миллиардер ответил:

В большинстве случаев нет – это мы решим,
– говорит Гейтс.

По его словам, производство товаров, перевозка грузов и выращивание продуктов питания со временем также могут перейти к автоматизированным системам. В то же время определенные виды деятельности люди будут оставлять за собой, даже если технически ИИ сможет выполнять их самостоятельно.

Какие 40 профессий в наибольшей степени подвержены влиянию искусственного интеллекта

Ранее Microsoft обнародовала список из 40 профессий, рабочие задачи в которых в наибольшей степени пересекаются с возможностями искусственного интеллекта. В список вошли:

  1. Переводчики и устные переводчики – 98%.
  2. Историки – 91%.
  3. Математики – 91%.
  4. Корректоры – 91%.
  5. Программисты автоматизированного кодирования – 90%.
  6. Писатели и авторы – 85%.
  7. Статистические ассистенты – 85%.
  8. Торговые представители – 84%.
  9. Технические авторы – 83%.
  10. Журналисты – 81%.
  11. Пассажирский персонал – 80%.
  12. Телефонные операторы – 80%.
  13. Редакторы – 78%.
  14. Преподаватели сельского хозяйства и домашнего хозяйства – 77%.
  15. Политологи – 77%.
  16. Ученые в области обработки данных – 77%.
  17. Географы – 77%.
  18. Дикторы и радиоведущие – 74%.
  19. Клерки брокерских компаний – 74%.
  20. Веб-разработчики – 73%.
  21. Сотрудники службы поддержки клиентов – 72%.
  22. Младшие бухгалтеры – 72%.
  23. Агенты по продаже билетов и сотрудники туристических отделов – 71%.
  24. Аналитики маркетинговых исследований – 71%.
  25. Консьержи – 70%.
  26. Преподаватели бизнес-курсов – 70%.
  27. Личные финансовые консультанты – 69%.
  28. Преподаватели экономики – 68%.
  29. Аналитики управления – 68%.
  30. Операторы коммутаторов – 68%.
  31. Телемаркетологи – 66%.
  32. Агенты по продаже рекламы – 66%.
  33. Архивисты – 66%.
  34. Специалисты по телекоммуникациям в сфере общественной безопасности – 66%.
  35. Преподаватели библиотековедения – 65%.
  36. Демонстраторы и промоутеры продукции – 64%.
  37. Модели – 64%.
  38. Специалисты по связям с общественностью – 63%.
  39. Кассиры и работники пунктов проката – 62%.
  40. Хозяева и хозяйки – 60%.

Однако этот рейтинг не означает, что все перечисленные специальности исчезнут. Речь идет прежде всего об автоматизации отдельных рабочих процессов, тогда как потребность в человеческом контроле, принятии решений и взаимодействии с другими людьми может сохраняться.

Напомним, что отдельныеЭту профессию уже сейчас может заменить ИИ. В число наиболее уязвимых категорий попали сотрудники колл-центров.

В США уровень занятости в этой сфере уже на 39% ниже ожидаемой нормы, в Канаде – на 33%, а в Германии – на 27%. Также сокращение занятости и замедление найма наблюдаются в сфере разработки программного обеспечения, управленческого консалтинга и рекламы.

 