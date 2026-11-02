Билл Гейтс назвал всего 4 профессии, которые смогут пережить "наступление" ИИ

Искусственный интеллект постепенно меняет рынок труда, а спрос на некоторые профессии может сойти на нет уже в ближайшие годы. Билл Гейтс считает, что большинство привычных задач со временем смогут выполнять компьютеры, однако есть несколько сфер, в которых люди останутся незаменимыми.

Microsoft предлагает уволить десятки тысяч сотрудников

Microsoft, которая в прошлом году получила 133,75 миллиарда долларов прибыли – на 31% больше, чем годом ранее, – насчитывает более 220 тысяч сотрудников в разных странах мира. В то же время компания запускает программу добровольного увольнения, в рамках которой финансовую компенсацию могут получить около 60 тысяч сотрудников, пишет LAD Bible.

Предложение касается сотрудников соответствующих команд в Канаде, Индии, Великобритании и США, занимающих должности уровня 70 и ниже.

Это ограниченная по времени добровольная программа, которая предоставляет тем, кто соответствует требованиям, возможность покинуть Microsoft, получив финансовую поддержку и ресурсы для планирования карьеры,

– говорит директор по персоналу Microsoft Эми Коулман.

Сотрудникам, подпадающим под условия программы, должны были прислать электронные письма с информацией об их предложениях.

Какие профессии, по мнению Билла Гейтса, не заменит ИИ

Основатель Microsoft Билл Гейтс ранее высказывал мнение, что с развитием искусственного интеллекта лишь четыре профессиональных направления сохранят особую потребность в людях:

программирование и разработка кода;

биология;

энергетика;

профессиональный спорт.

Гейтс пояснил, что даже если компьютеры смогут выполнять все больше задач, люди не обязательно захотят передать им абсолютно все. На вопрос, будут ли людям и в дальнейшем нужны другие профессии, миллиардер ответил:

В большинстве случаев нет – это мы решим,

– говорит Гейтс.

По его словам, производство товаров, перевозка грузов и выращивание продуктов питания со временем также могут перейти к автоматизированным системам. В то же время определенные виды деятельности люди будут оставлять за собой, даже если технически ИИ сможет выполнять их самостоятельно.

Какие 40 профессий в наибольшей степени подвержены влиянию искусственного интеллекта

Ранее Microsoft обнародовала список из 40 профессий, рабочие задачи в которых в наибольшей степени пересекаются с возможностями искусственного интеллекта. В список вошли:

Переводчики и устные переводчики – 98%. Историки – 91%. Математики – 91%. Корректоры – 91%. Программисты автоматизированного кодирования – 90%. Писатели и авторы – 85%. Статистические ассистенты – 85%. Торговые представители – 84%. Технические авторы – 83%. Журналисты – 81%. Пассажирский персонал – 80%. Телефонные операторы – 80%. Редакторы – 78%. Преподаватели сельского хозяйства и домашнего хозяйства – 77%. Политологи – 77%. Ученые в области обработки данных – 77%. Географы – 77%. Дикторы и радиоведущие – 74%. Клерки брокерских компаний – 74%. Веб-разработчики – 73%. Сотрудники службы поддержки клиентов – 72%. Младшие бухгалтеры – 72%. Агенты по продаже билетов и сотрудники туристических отделов – 71%. Аналитики маркетинговых исследований – 71%. Консьержи – 70%. Преподаватели бизнес-курсов – 70%. Личные финансовые консультанты – 69%. Преподаватели экономики – 68%. Аналитики управления – 68%. Операторы коммутаторов – 68%. Телемаркетологи – 66%. Агенты по продаже рекламы – 66%. Архивисты – 66%. Специалисты по телекоммуникациям в сфере общественной безопасности – 66%. Преподаватели библиотековедения – 65%. Демонстраторы и промоутеры продукции – 64%. Модели – 64%. Специалисты по связям с общественностью – 63%. Кассиры и работники пунктов проката – 62%. Хозяева и хозяйки – 60%.

Однако этот рейтинг не означает, что все перечисленные специальности исчезнут. Речь идет прежде всего об автоматизации отдельных рабочих процессов, тогда как потребность в человеческом контроле, принятии решений и взаимодействии с другими людьми может сохраняться.

Напомним, что отдельныеЭту профессию уже сейчас может заменить ИИ. В число наиболее уязвимых категорий попали сотрудники колл-центров.

В США уровень занятости в этой сфере уже на 39% ниже ожидаемой нормы, в Канаде – на 33%, а в Германии – на 27%. Также сокращение занятости и замедление найма наблюдаются в сфере разработки программного обеспечения, управленческого консалтинга и рекламы.