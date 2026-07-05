Несмотря на "нашествие" ИИ: какие 20 профессий не заменит искусственный интеллект

Бизнес все шире применяет искусственный интеллект, поэтому в связи с автоматизацией потребность в некоторых специальностях со временем может исчезнуть. Однако далеко не все профессии оказываются под угрозой.

Каких специалистов не сможет заменить ИИ

Использование искусственного интеллекта становится частью многих сфер жизни, поэтому люди могут опасаться вытеснения из своих профессий из-за автоматизации. Черкасский областной центр занятости привел два десятка специалистов, которые будут востребованы на рынке труда, несмотря на риски повсеместного внедрения ИИ.

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Среди профессий, в которых искусственный интеллект в ближайшее время не сможет заменить человека, называют:

строитель, сантехник, электрик, пожарный;

хирург, ветеринар, физиотерапевт;

полицейский, архитектор, фармацевт;

медицинская сестра, стоматолог, психолог, фельдшер;

парикмахер, личный тренер, воспитатель;

социальный работник, композитор, писатель.

Как отмечают в Центре занятости, эти виды деятельности объединяет то, что они связаны с творчеством, взаимодействием между людьми и эмпатией. В то же время они требуют физического присутствия и труда.

Какие еще профессии находятся вне зоны риска замены ИИ

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс высказал мнение о трех направлениях, где еще долгое время людей не заменит ИИ. Речь идет о следующих профессиях:

программисты и разработчики, без которых невозможно создание сложных систем и исправление ошибок;

биологи, которые выдвигают гипотезы, проводят исследования и делают открытия;

энергетики и инженеры отрасли, без опыта и быстрых решений которых не обойтись, в частности в критических ситуациях.

Для них искусственный интеллект останется инструментом.

Напомним, что ООН предупредила о риске глобального неравенства из-за использования ИИ. Стремительное распространение технологии может усугубить глобальное экономическое и технологическое неравенство, если страны не получат равных возможностей для ее развития.