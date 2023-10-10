Хорошая зарплата, а работодатели готовы подраться: какие профессии сейчас наиболее востребованы

Рынок труда в Украине постепенно восстанавливается. Просто сейчас более 100 тысяч вакансий, зарплаты идут на повышение, однако кадров все равно не хватает.

Ситуация на рынке труда улучшается

Октябрь – время высокой интенсивности бизнеса, о чем свидетельствуют и тенденции на рынке труда. Дал прирост вакансий и учебный сезон: увеличилось предложение работы как для педагогов, так и работников по персоналу.

Читайте также "Работа для ленивых девушек": что это за тренд и почему он "залетел" в TikTok

Многие вакансии есть в сфере обслуживания, туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. Культура, музыка и шоубизнес также прибавили в количестве предложений работы.

Что касается популярности среди работодателей, то чаще всего они ищут бухгалтеров, поваров, водителей, менеджеров по продажам и продавцов-консультантов. Востребованы и работники на следующие позиции:

бармен;

официант;

патрульный;

юрист;

курьер.

Сколько готовы платить

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер Škoda Octavia – это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

Сейчас средняя зарплата несколько выросла и составляет 17500 гривен. Больше всего готовы платить водителям-международникам (40 тысяч), риелторам (35 тысяч) и мастерам, работающим с автомобилями (30 тысяч).

Самые маленькие зарплаты – от 6 до 11 тысяч – предлагают уборщикам, посудомоечникам, ассистентам ветеринара и работникам линии раздачи.

Менеджерам и руководителям предлагают от 32 до 35 тысяч, 16 – 17 тысяч можно встретить в вакансиях для работников СМИ и юристов.

Сколько в Украине безработных

В сентябре было зарегистрировано более 106 тысяч безработных. Вместе с тем аналитики сообщают, что реальное текущее положение дел может быть несколько иным, ведь не все потерявшие работу получили статус безработного.