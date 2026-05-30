ChatGPT, Gemini и Grok вынесли приговор: ИИ назвал профессии, в которых заберет работу
Из-за стремительного развития искусственного интеллекта рынок труда меняется буквально на глазах. Чтобы узнать, какие профессии под угрозой, журналисты протестировали пять популярных моделей искусственного интеллекта с помощью одинакового запроса.
Какие профессии первыми заменит ИИ?
Каждую модель просили проанализировать ее собственное влияние на рынок труда, составить рейтинг 10 профессий, которые она автоматизирует в течение 2026 – 2031 лет, и объяснить причины выбора, пишет Happy Monday.
Несмотря на различные подходы и оценки рисков, все модели фактически сошлись в одном: рутинная работа автоматизируется быстрее, а некоторые профессии уже сейчас оказались под серьезной угрозой.
Gemini 3 Flash (Google)
- 1 место – специалист по вводу данных (риск автоматизации – 98%). Такие задачи искусственный интеллект выполняет значительно быстрее благодаря автоматическому распознаванию и структурированию информации.
- 2 место – корректор (риск автоматизации – 92%). ИИ уже сейчас может почти безупречно проверять грамматику, стиль и ошибки в текстах.
- 3 место – оператор колл-центра (риск автоматизации – 90%). Типичные запросы все чаще обрабатывают чатботы и голосовые помощники.
- 4 место – переводчик технических текстов (риск автоматизации – 88%). В узких специализированных темах машинный перевод становится все более точным.
- 5 место – SEO-копирайтер (риск автоматизации – риск автоматизации – 85%). ИИ способен за секунды генерировать большие объемы шаблонного контента.
Также в списке оказались бухгалтеры первичной документации, младшие юристы, туристические агенты, тестировщики программного обеспечения и аналитики рынка.
ChatGPT (OpenAI)
- 1 место – оператор ввода данных (риск автоматизации – 98%). ИИ быстрее и дешевле работает с большими массивами информации.
- 2 место – младший копирайтер (риск автоматизации – 95%). Генерация текстов теперь занимает считанные секунды.
- 3 место – оператор службы поддержки (риск автоматизации – 93%). Типичные обращения все чаще закрывают чатботы.
- 4 место – транскрибатор аудио (риск автоматизации – 92%). Автоматическое распознавание речи уже вытесняет ручную расшифровку.
- 5 место – переводчик типовых текстов (риск автоматизации – 90%). Машинный перевод продолжает стремительно совершенствоваться.
В список также попали SEO-райтеры, бухгалтеры, рекрутеры массового найма, графические дизайнеры и младшие юристы.
Grok (xAI)
- 1 место – оператор чат-поддержки (риск автоматизации – 95%). Мультимодальные ИИ-агенты уже способны самостоятельно вести коммуникацию с клиентами.
- 2 место – Data Entry / Data Analyst (риск автоматизации – 93%). Автоматический сбор и обработка данных все активнее заменяет людей.
- 3 место – junior/middle Software Developer (риск автоматизации – 92%). ИИ уже сейчас может генерировать код, исправлять ошибки и оптимизировать программы.
- 4 место – менеджер по холодным звонкам (риск автоматизации – 91%). Голосовые ИИ-ассистенты становятся все более убедительными.
- 5 место – переводчик (риск автоматизации – 90%). Мультимодальный перевод в реальном времени продолжает развиваться.
В списке Grok также оказались контент-модераторы, копирайтеры, junior-дизайнеры и бухгалтеры.
В то же время эксперты отмечают: искусственный интеллект не всегда полностью "уничтожает" профессию. Часто он меняет сам формат работы – автоматизирует рутину, оставляя человеку более сложные, творческие и стратегические задачи.
Что нужно знать о рынке труда в Украине?
Спрос на удаленную работу в Украине превышает предложение, то же время только 7% вакансий являются дистанционными. Удаленная работа популярна из-за войны, релокацию, желание гибкого графика и ограничения для определенных групп населения.
Украинский рынок фриланса все активнее движется в сторону узкой экспертизы. Поэтому сегодня специалисты, которые имеют глубокую специализацию в своей нише, могут получать 2 – 3 тысячи долларов в месяц и более. Фактически рынок все активнее переходит от универсальности к экспертности.
Только 13% украинских работодателей готовы нанимать трудовых мигрантов, хотя кадровый дефицит заставляет пересматривать подходы к поиску персонала. Промышленные предприятия сталкиваются с кадровым кризисом в таких профессиях, как операторы производственных линий, слесари, электрики, механики, инженеры и технологи.