Украинский бизнес испытывает недостаток талантов: на это жалуются 80% компаний

Украинскому бизнесу приходится работать в крайне сложных условиях. Проблем добавляет не только дефицит квалифицированных кадров, но и талантов, которых можно развивать.

Еще одна проблема украинского бизнеса

Как показало исследование консалтинговой группы компаний One Philosophy, украинскому бизнесу не хватает талантов. 80% компаний сообщили, что дефицит крайне острый.

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Представители МакДональдз, Укрпочты, Ощадбанка, Rozetka, WOG, Glovo, Планета Кино и других крупных компаний рассказали, что нехватка спровоцирована миграционными и мобилизационными процессами. Впрочем, они уже активно внедряют решения для этого вызова.

В частности, проводится обучение женщин на профессии, которые ранее были присущи мужчинам. В этом процессе есть большой прогресс, поэтому есть надежда, что впоследствии ситуацию удастся стабилизировать.

Какие еще вызовы встали перед украинским бизнесом

Рынок труда теперь стал "рынком кандидата", ведь работодатели должны бороться за рабочие руки. Также крайне сократился горизонт планирования компаний, неизменными остаются только долгосрочные стратегии.

Необходимостью стала и забота компаний о моральном состоянии сотрудников. Усталость и выгорание стали ощутимыми, поэтому корпорации нанимают психологов и проводят тренинги для команд.

Интересно, что большинство компаний поддерживает идею продолжения выплаты зарплаты работникам, которые мобилизовались в ВСУ. Они уже активно имплементировали эту практику и готовы продолжать ее и в дальнейшем.