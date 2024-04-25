Нехватка кадров: какие вакансии сейчас закрыть труднее всего

Украинские работодатели начали ощущать нехватку кадров куда острее. Некоторые позиции не удается закрывать в течение многих месяцев.

Как показало исследование, три четверти украинских работодателей испытывают дефицит кадров. Осенью прошлого года показатель составлял 55%, то есть в последнее время он существенно вырос.

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В частности, 74% опрошенных ответили, что дефицит кадров ощущается. Не видят негативной динамики только 7%, частично страдают от дефицита кадров 17% респондентов.

Что касается позиций, на которые сложно найти человека, то это прежде всего менеджер среднего и высшего звена, также специалисты узкого профиля и те, кто хорошо знает английский.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Также трудно закрыть следующие вакансии:

маркетолог, ИТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;

юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;

инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;

слесарь, механик;

производственный персонал;

рабочие магазина: повар, пекарь, пиццайоло;

обслуживающий персонал;

коммерческий директор;

топ-менеджмент;

менеджеры ВЭД и таможенный брокер.

Предприниматели также отметили, что большой проблемой является отток кадров и талантов за границу. Впрочем, это далеко не единственная проблема. Большие трудности с работниками из-за выгорания, желание работать удаленно, перераспределение рабочих сил и тому подобное. Также есть большая диспропорция зарплатных ожиданий кандидатов и того, что бизнес может реально предложить.