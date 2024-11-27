Времена меняются: какие товары украинцы чаще всего выбирают во время Черной пятницы
В 2023 году предпочтения покупателей во время Черной пятницы радикально изменились. Сильный спрос наблюдался на корма для животных, в частности, для кошек.
Какие товары во время Черной пятницы были популярны в прошлом году
В 2023 году во время Черной пятницы украинцы массово покупали шампанское и игристые вина, об этом свидетельствует аналитика маркетплейса Rozetka. Стоит заметить, что в этот период был большой спрос и на другой алкоголь, в том числе виски, передает 24 Канал.
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Также во время распродажи украинцы часто покупали:
- кофе;
- зубную пасту.
Самым дорогим приобретением прошлого года стал игровой ноутбук АSUS ROG Strix за более 212 тысяч гривен. Однако самый большой заказ составил 844 тысячи гривен – клиент выбрал несколько дорогих ноутбуков,
– отмечают аналитики Rozetka.
Интересно, что в 2023 году категория мультипечей и аэрогрилей выросла почти в 20 раз на Rozetka во время распродажи.
Что будут покупать украинцы в 2024 году
В этом году специалисты Rozetka ожидают высокий спрос на такие категории товаров:
- техника (в частности, смартфоны);
- подарочные наборы;
- бытовые принадлежности (например, домашний текстиль);
- духи:
- детские товары.
Как сэкономить во время Черной пятницы
Чтобы сэкономить во время распродаж, нужно комплексно подойти к этому вопросу. Первоначально необходимо составить список желаемого. Затем сравнить цены в магазинах (некоторые сервисы предлагают большие скидки). Стоит также ограничить бюджет, чтобы не допустить лишних расходов.