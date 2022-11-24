Какие ТРЦ Киева продолжают работу при отсутствии электроэнергии

24 ноября 2022 , 11:59
Читати новину українською

Источник:

Украинский совет торговых центров

Большинство ТРЦ в Киеве продолжают частичную работу даже при отсутствии электроэнергии. Также в Украинском совете ТЦ сообщили, что работают над обеспечением полной автономности от отключения электроэнергии.

Большинство ТРЦ столицы частично работают во время плановых или экстренных отключений электроэнергии, поскольку оснащен генераторы. Однако в Украинском совете торговых центров сообщили, что сейчас известно, что три ТРЦ не работают в таком случае, поэтому они сообщают своим посетителям о возобновлении работы через соцсети.

Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

Важно! ТРЦ Retroville, ТРК "Проспект", ТРЦ "РайON" при отключении электроэнергии не работают.

Какие ТРЦ частично работают

  • ТРЦ Lavina Mall

ТРЦ работает более 100 магазинов и заведений даже при отключениях электроэнергии, поскольку оснащен генераторами. Однако некоторые от генератора не работают парк развлечений Galaxy, кинотеатр Multiplex, фуд-корт и супермаркет "Сильпо".

  • ТРЦ Art mall

В ТРЦ работают не только магазины, гипермаркет и фудкорт, но и на территории объекта было создано пространство света с бесплатным Wi-Fi. Там посетители могут зарядить свои устройства или работать.

  • ТРЦ River Mall

ТРЦ River Mall работает на резервном освещении, поэтому, несмотря на отсутствие электроснабжения, частично продолжает работу.

  • ТРЦ Караван Outlet

Без электроэнергии в ТРЦ Караван Outlet работает около 30 торговых точек, роледром и гипермаркет.

  • ТРЦ Dream

ТРЦ Dream частично работает по отключению электроэнергии, однако некоторые магазины и заведения могут быть закрыты. При отсутствии энергоснабжения работают входы Голливуд и Франция в DREAM yellow, Мексика 2А, Африка и Италия в DREAM berry.

  • В ТРЦ Respublika Park

При аварийных отключениях от энергоснабжения магазины продолжают работать в ТРЦ, но будут открыты только входы Р1, Р2 с Кольцевой дороги и входы из паркинга Р6 и P7.

  • В ТРЦ Cosmo Multimall

В ТРЦ Cosmo Multimall во время отключения электроэнергии работает ледовая арена, кинотеатр, боулинг, а также супермаркет Ultramarket.

  • ТРЦ Gulliver

Gulliver при отключениях электроэнергии работает только с нулевого по третий этаж. Однако в ТРЦ обещают в ближайшее время обеспечить работу всего комплекса.

  • ТРЦ Blockbuster Mall

В случае отключения магазины и ТРЦ "Галактика" частично ограничивают работу.

Достойно внимания! Как узнать больше о своем клиенте, чтобы сделать именно то предложение, которое ему отзовется? Постройте портрет идеального клиента и расширьте существующую базу контактов благодаря Big Data-технологиям от Киевстар Бизнес.
Автор: Дар'я Вереньова