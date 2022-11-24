Большинство ТРЦ столицы частично работают во время плановых или экстренных отключений электроэнергии, поскольку оснащен генераторы. Однако в Украинском совете торговых центров сообщили, что сейчас известно, что три ТРЦ не работают в таком случае, поэтому они сообщают своим посетителям о возобновлении работы через соцсети.
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Какие ТРЦ частично работают
- ТРЦ Lavina Mall
ТРЦ работает более 100 магазинов и заведений даже при отключениях электроэнергии, поскольку оснащен генераторами. Однако некоторые от генератора не работают парк развлечений Galaxy, кинотеатр Multiplex, фуд-корт и супермаркет "Сильпо".
- ТРЦ Art mall
В ТРЦ работают не только магазины, гипермаркет и фудкорт, но и на территории объекта было создано пространство света с бесплатным Wi-Fi. Там посетители могут зарядить свои устройства или работать.
- ТРЦ River Mall
ТРЦ River Mall работает на резервном освещении, поэтому, несмотря на отсутствие электроснабжения, частично продолжает работу.
- ТРЦ Караван Outlet
Без электроэнергии в ТРЦ Караван Outlet работает около 30 торговых точек, роледром и гипермаркет.
- ТРЦ Dream
ТРЦ Dream частично работает по отключению электроэнергии, однако некоторые магазины и заведения могут быть закрыты. При отсутствии энергоснабжения работают входы Голливуд и Франция в DREAM yellow, Мексика 2А, Африка и Италия в DREAM berry.
- В ТРЦ Respublika Park
При аварийных отключениях от энергоснабжения магазины продолжают работать в ТРЦ, но будут открыты только входы Р1, Р2 с Кольцевой дороги и входы из паркинга Р6 и P7.
- В ТРЦ Cosmo Multimall
В ТРЦ Cosmo Multimall во время отключения электроэнергии работает ледовая арена, кинотеатр, боулинг, а также супермаркет Ultramarket.
- ТРЦ Gulliver
Gulliver при отключениях электроэнергии работает только с нулевого по третий этаж. Однако в ТРЦ обещают в ближайшее время обеспечить работу всего комплекса.
- ТРЦ Blockbuster Mall
В случае отключения магазины и ТРЦ "Галактика" частично ограничивают работу.