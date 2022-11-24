Большинство ТРЦ столицы частично работают во время плановых или экстренных отключений электроэнергии, поскольку оснащен генераторы. Однако в Украинском совете торговых центров сообщили, что сейчас известно, что три ТРЦ не работают в таком случае, поэтому они сообщают своим посетителям о возобновлении работы через соцсети.

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Важно! ТРЦ Retroville, ТРК "Проспект", ТРЦ "РайON" при отключении электроэнергии не работают.

Какие ТРЦ частично работают

ТРЦ Lavina Mall

ТРЦ работает более 100 магазинов и заведений даже при отключениях электроэнергии, поскольку оснащен генераторами. Однако некоторые от генератора не работают парк развлечений Galaxy, кинотеатр Multiplex, фуд-корт и супермаркет "Сильпо".

ТРЦ Art mall

В ТРЦ работают не только магазины, гипермаркет и фудкорт, но и на территории объекта было создано пространство света с бесплатным Wi-Fi. Там посетители могут зарядить свои устройства или работать.

ТРЦ River Mall

ТРЦ River Mall работает на резервном освещении, поэтому, несмотря на отсутствие электроснабжения, частично продолжает работу.

ТРЦ Караван Outlet

Без электроэнергии в ТРЦ Караван Outlet работает около 30 торговых точек, роледром и гипермаркет.

ТРЦ Dream

ТРЦ Dream частично работает по отключению электроэнергии, однако некоторые магазины и заведения могут быть закрыты. При отсутствии энергоснабжения работают входы Голливуд и Франция в DREAM yellow, Мексика 2А, Африка и Италия в DREAM berry.

В ТРЦ Respublika Park

При аварийных отключениях от энергоснабжения магазины продолжают работать в ТРЦ, но будут открыты только входы Р1, Р2 с Кольцевой дороги и входы из паркинга Р6 и P7.

В ТРЦ Cosmo Multimall

В ТРЦ Cosmo Multimall во время отключения электроэнергии работает ледовая арена, кинотеатр, боулинг, а также супермаркет Ultramarket.

ТРЦ Gulliver

Gulliver при отключениях электроэнергии работает только с нулевого по третий этаж. Однако в ТРЦ обещают в ближайшее время обеспечить работу всего комплекса.

ТРЦ Blockbuster Mall

В случае отключения магазины и ТРЦ "Галактика" частично ограничивают работу.

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