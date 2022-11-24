Більшість ТРЦ столиці частково працюють під час планових чи екстрених відключень електроенергії, оскільки оснащені генераторами. Проте в Українській раді торгових центрів повідомили, що наразі відомо, що три ТРЦ не працює в такому разі, тож вони повідомляють своїх відвідувачів про відновлення роботи через соцмережі.

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Важливо! ТРЦ Retroville, ТРК "Проспект", ТРЦ "РайON" у разі відключення електроенергії не працюють.

Які ТРЦ частково працюють

ТРЦ Lavina Mall

ТРЦ працює понад 100 магазинів та закладів навіть під час відключень електроенергії, оскільки оснащений генераторами. Однак деякі від генератора не працюють парк розваг Galaxy, кінотеатр Multiplex, фуд-корт і супермаркет "Сільпо".

ТРЦ Art mall

В ТРЦ не лише працюють магазини, гіпермаркет та фудкорт, але й на території об'єкта було створено простір світла з безкоштовним Wi-Fi. Там відвідувачі можуть зарядити свої пристрої або попрацювати.

ТРЦ River Mall

ТРЦ River Mall працює на резервному освітленні, тому, попри відсутність електропостачання, частково продовжує роботу.

ТРЦ Караван Outlet

Без електроенергії в ТРЦ Караван Outlet працюють близько 30 торгових точок, роледром та гіпермаркет.

ТРЦ Dream

ТРЦ Dream частково працює за відключення електроенергії, однак деякі магазини та заклади можуть бути закриті. За відсутності енергопостачання працюють входи "Голлівуд" та "Франція" у DREAM yellow, "Мексика 2А", "Африка" та "Італія" у DREAM berry.

У ТРЦ Respublika Park

Під час аварійних відключень від енергопостачання магазини продовжують працювати у ТРЦ, але будуть відкриті лише входи Р1, Р2 з Кільцевої дороги та входи з паркінгу Р6 та P7.

У ТРЦ Cosmo Multimall

У ТРЦ Cosmo Multimall під час відключень електроенергії працює льодова арена, кінотеатр, боулінг, а також супермаркет Ultramarket.

ТРЦ Gulliver

Gulliver під час відключень електроенергії працює лише з нульового по третій поверх. Однак у ТРЦ обіцяють найближчим часом забезпечити роботу усього комплексу.

ТРЦ Blockbuster Mall

У разі відключень магазини та ТРЦ "Галактика" частково обмежують роботу.

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