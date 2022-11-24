Більшість ТРЦ столиці частково працюють під час планових чи екстрених відключень електроенергії, оскільки оснащені генераторами. Проте в Українській раді торгових центрів повідомили, що наразі відомо, що три ТРЦ не працює в такому разі, тож вони повідомляють своїх відвідувачів про відновлення роботи через соцмережі.
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Які ТРЦ частково працюють
- ТРЦ Lavina Mall
ТРЦ працює понад 100 магазинів та закладів навіть під час відключень електроенергії, оскільки оснащений генераторами. Однак деякі від генератора не працюють парк розваг Galaxy, кінотеатр Multiplex, фуд-корт і супермаркет "Сільпо".
- ТРЦ Art mall
В ТРЦ не лише працюють магазини, гіпермаркет та фудкорт, але й на території об'єкта було створено простір світла з безкоштовним Wi-Fi. Там відвідувачі можуть зарядити свої пристрої або попрацювати.
- ТРЦ River Mall
ТРЦ River Mall працює на резервному освітленні, тому, попри відсутність електропостачання, частково продовжує роботу.
- ТРЦ Караван Outlet
Без електроенергії в ТРЦ Караван Outlet працюють близько 30 торгових точок, роледром та гіпермаркет.
- ТРЦ Dream
ТРЦ Dream частково працює за відключення електроенергії, однак деякі магазини та заклади можуть бути закриті. За відсутності енергопостачання працюють входи "Голлівуд" та "Франція" у DREAM yellow, "Мексика 2А", "Африка" та "Італія" у DREAM berry.
- У ТРЦ Respublika Park
Під час аварійних відключень від енергопостачання магазини продовжують працювати у ТРЦ, але будуть відкриті лише входи Р1, Р2 з Кільцевої дороги та входи з паркінгу Р6 та P7.
- У ТРЦ Cosmo Multimall
У ТРЦ Cosmo Multimall під час відключень електроенергії працює льодова арена, кінотеатр, боулінг, а також супермаркет Ultramarket.
- ТРЦ Gulliver
Gulliver під час відключень електроенергії працює лише з нульового по третій поверх. Однак у ТРЦ обіцяють найближчим часом забезпечити роботу усього комплексу.
- ТРЦ Blockbuster Mall
У разі відключень магазини та ТРЦ "Галактика" частково обмежують роботу.