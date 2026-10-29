Украинцы переплачивают в магазинах: за какие услуги не нужно отдавать деньги

При совершении покупок украинцы могут сталкиваться с дополнительными платежами за упаковку, гарантийное обслуживание и другие услуги. Однако не все расходы являются обязательными: в некоторых случаях покупатель имеет право отказаться от оплаты или потребовать бесплатное обслуживание.

За какие услуги в магазине не нужно платить

Не каждая услуга, предлагаемая в торговом заведении, должна быть бесплатной. В то же время покупатель имеет право знать, за что именно с него взимают средства, и отказаться от дополнительных услуг, если они не являются обязательными условиями приобретения товара. Один из самых распространенных примеров – пластиковые пакеты. Согласно разъяснению Госпродпотребслужбы, биоразлагаемые пакеты могут выдаваться как бесплатно, так и за деньги.

В то же время для отдельных сверхтонких пакетов, которые используются в качестве первичной упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда, предусмотрено исключение, что позволяет их бесплатное распространение.

Важно! Также покупатель не обязан оплачивать дополнительные услуги, которые ему не нужны, если он не соглашался на их заказ. Например, если магазин предлагает подарочную упаковку или нанесение надписи на товар за отдельную плату, стоит уточнить стоимость и согласиться на услугу только по собственному желанию.

В то же время платные услуги, о которых покупателя заранее проинформировали и на которые он согласился, нельзя автоматически считать незаконными. Поэтому перед оплатой стоит проверять чек и выяснять, какие именно позиции в него включены.

Когда магазин должен бесплатно обслуживать покупателя

Отдельный случай – гарантийное обслуживание товаров. Если приобретенный товар имеет недостаток, на который распространяются гарантийные обязательства, покупатель имеет право требовать гарантийного ремонта или замены в соответствии с законодательством. Такие процедуры должны быть бесплатными для потребителя, в частности в отношении расходов на материалы, работу и транспортировку, предусмотренных законом.

Кроме того, покупатели могут защищать свои права в случаях, когда магазин требует оплатить товар по цене выше, чем указано на ценнике. Госпродпотребслужба поясняет, что продавец должен предоставлять достоверную информацию о стоимости продукции, а расхождение между ценой на полке и на кассе является нарушением прав потребителя. В такой ситуации следует обратиться к кассиру или администрации и зафиксировать ценник и чек.

Важно! Если магазин отказывается решать проблему, покупатель может подать обращение в территориальный орган Госпродпотребслужбы. Для этого желательно сохранить чек, фотографию ценника и другие доказательства нарушения.

Итак, главное правило для покупателей – выяснять, почему магазин просит деньги за конкретную услугу, и не соглашаться на дополнительные услуги автоматически. В то же время не все услуги должны быть бесплатными: их стоимость и порядок предоставления зависят от вида услуги, условий продажи и требований законодательства.

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