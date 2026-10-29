Українці переплачують у магазинах: за які послуги не потрібно віддавати гроші

За які послуги в магазині не потрібно платити

Не кожна послуга, яку пропонують у торговельному закладі, має бути безоплатною. Водночас покупець має право знати, за що саме з нього стягують кошти, та відмовитися від додаткових послуг, якщо вони не є обов'язковими умовами придбання товару. Один із найпоширеніших прикладів – пластикові пакети. За роз'ясненням Держпродспоживслужби, біорозкладні пакети можуть розповсюджуватися як безоплатно, так і за гроші.

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Водночас для окремих надтонких пакетів, які використовують як первинне пакування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів та льоду, передбачено виняток, що дозволяє безоплатне розповсюдження.

Важливо! Також покупець не зобов'язаний оплачувати додаткові послуги, які йому не потрібні, якщо він не погоджувався на їх замовлення. Наприклад, якщо магазин пропонує подарункове пакування або нанесення напису на товар за окрему плату, варто уточнити вартість і погодитися на послугу лише за власним бажанням.

Водночас платні послуги, про які покупця заздалегідь поінформували та на які він погодився, не можна автоматично вважати незаконними. Тому перед оплатою варто перевіряти чек і з'ясовувати, які саме позиції до нього включено.

Коли магазин має безоплатно обслуговувати покупця

Окремий випадок – гарантійне обслуговування товарів. Якщо придбаний товар має недолік, на який поширюються гарантійні зобов'язання, покупець має право вимагати гарантійного ремонту або заміни відповідно до законодавства. Такі процедури мають бути безоплатними для споживача, зокрема щодо витрат на матеріали, роботу та перевезення, передбачених законом.

Крім того, покупці можуть захищати свої права у випадках, коли магазин вимагає оплатити товар за вищою ціною, ніж зазначено на ціннику. Держпродспоживслужба пояснює, що продавець повинен надавати достовірну інформацію про вартість продукції, а розбіжність між ціною на полиці та на касі є порушенням прав споживача. У такій ситуації варто звернутися до касира або адміністрації та зафіксувати цінник і чек.

Важливо! Якщо магазин відмовляється розв'язувати проблему, покупець може подати звернення до територіального органу Держпродспоживслужби. Для цього бажано зберегти чек, фотографію цінника та інші докази порушення.

Отже, головне правило для покупців – з'ясовувати, за що саме магазин просить гроші, та не погоджуватися на додаткові послуги автоматично. Водночас не всі послуги мають бути безоплатними: їхня вартість і порядок надання залежать від виду послуги, умов продажу та вимог законодавства.

До речі, Vodafone пропонує абонентам тариф із фіксованою абонплатою 200 гривень на місяць. Проте підключити його зможуть не всі: оператор встановив вікові обмеження та додаткові умови.