Зарплаты женщин в Украине все еще ниже, чем оплата мужчин

Разница в оплате труда между мужчинами и женщинами остается актуальной проблемой в Украине. Хотя трудовые права женщин и мужчин в Украине законодательно уравнены, на практике все еще сохраняются элементы дискриминации.

Есть ли разница в зарплатах мужчин и женщин

Только в 2017 году отменили приказ Министерства здравоохранения, который ограничивал женщин в 450 профессиях, признанных "опасными для здоровья", сообщает издание "РБК-Украина".

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Полномасштабная война еще больше повлияла на гендерный баланс на рынке труда. Мобилизация мужчин заставила работодателей активнее привлекать женщин в такие сферы, как транспорт, строительство и аграрный сектор.

Однако даже при равных профессиях, равенство в оплате труда остается дискуссионным вопросом.

Интересно! На Всемирном экономическом форуме 2023 года были представлены аналитические данные, которые свидетельствуют, что на глобальном уровне для устранения гендерного разрыва в оплате труда понадобится 131 год. Украина занимает 66 место среди 146 стран мира по прогрессу в преодолении этой проблемы.

Какой разрыв в зарплатах женщин и мужчин

По данным Госстата, до начала полномасштабного вторжения России в 2021 году разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами в Украине составлял 18,6%.

Во время большой войны уровень трудоустройства женщин вырос до 51% по сравнению с довоенными 43%, однако гендерный разрыв в зарплатах углубился.

Обратите внимание! По данным исследования Государственной службы занятости, Федерации работодателей и Helvetas Swiss Intercooperation, в 2023 году средняя заработная плата женщин составляла лишь 69% от зарплат мужчин. В бюджетной сфере этот показатель был еще ниже – только 50%.

До начала полномасштабной войны, в 2021 году, наибольший гендерный разрыв в уровне оплаты труда наблюдался в таких сферах:

промышленность – 25%;

финансовая и страховая деятельность – 32%;

культура, спорт, отдых и развлечения – 34%.

Обратите внимание! Украина сейчас возглавляет мировой рейтинг по уровню привлечения женщин к профессиональным и технических отраслей, однако только 15% компаний в Украине принадлежат женщинам, а женщины занимают руководящие должности только в 17,7% бизнесов.