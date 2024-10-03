Чи є різниця у зарплатах чоловіків і жінок

Лише у 2017 році скасували наказ Міністерства охорони здоров'я, який обмежував жінок у 450 професіях, визнаних "небезпечними для здоров’я", повідомляє видання "РБК-Україна".

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Повномасштабна війна ще більше вплинула на гендерний баланс на ринку праці. Мобілізація чоловіків змусила роботодавців активніше залучати жінок до таких сфер, як транспорт, будівництво та аграрний сектор.

Однак навіть при рівних професіях, рівність в оплаті праці залишається дискутивним питанням.

Цікаво! На Всесвітньому економічному форумі 2023 року були представлені аналітичні дані, які свідчать, що на глобальному рівні для усунення гендерного розриву в оплаті праці знадобиться 131 рік. Україна займає 66 місце серед 146 країн світу за прогресом у подоланні цієї проблеми.

Який розрив у зарплатах жінок і чоловіків

За даними Держстату, до початку повномасштабного вторгнення Росії у 2021 році розрив у зарплатах між жінками та чоловіками в Україні становив 18,6%.

Під час великої війни рівень працевлаштування жінок зріс до 51% порівняно з довоєнними 43%, однак гендерний розрив у зарплатах поглибився.

Зауважте! За даними дослідження Державної служби зайнятості, Федерації роботодавців та Helvetas Swiss Intercooperation, у 2023 році середня заробітна плата жінок складала лише 69% від зарплат чоловіків. У бюджетній сфері цей показник був ще нижчим – лише 50%.

До початку повномасштабної війни, у 2021 році, найбільший гендерний розрив у рівні оплати праці спостерігався в таких сферах:

промисловість – 25%;

фінансова та страхова діяльність – 32%;

культура, спорт, відпочинок і розваги – 34%.

Зауважте! Україна наразі очолює світовий рейтинг за рівнем залучення жінок до професійних і технічних галузей, проте лише 15% компаній в Україні належать жінкам, а жінки займають керівні посади лише в 17,7% бізнесів.