Успех компании или эффективность работника: за что бизнес готов повышать зарплату

Удовлетворительная зарплата – одна из главных мотиваций для каждого работника. Украинский бизнес это прекрасно понимает, но не всегда готов реагировать из-за объективных факторов.

В каких случаях работодатели готовы повышать зарплату

Есть несколько критериев, согласно которым украинские работодатели готовы повышать зарплату работникам. Какие именно – удалось узнать порталу OLX Работа, передает 24 Канал.

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Половина опрошенных работодателей ответили, что на повышение зарплаты влияет прежде всего экономическая успеваемость компании. 48% предпринимателей также считают, что зарплата должна отражать эффективность отдельно взятого работника.

Среди ответов предпринимателей фигурировали опции "военно-экономическая ситуация в стране" и "официальное повышение минимальной зарплаты в Украине". Еще 7% респондентов выбрали вариант "другое".

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В ближайшие 1 – 3 месяца повышать зарплату своим работникам планируют 39% опрошенных, 44% опрошенных не планируют изменения в зарплатных ведомостях. Что касается размера повышения зарплат, то здесь ситуация следующая:

78% предпринимателей повысят показатель на 10 – 20%;

22% предпринимателей прибавят к зарплатам 20 – 30%.

Почти половина предпринимателей пересматривают зарплату 1 раз в год, 23% – каждые 6 месяцев, 3% – один раз в квартал и только 7% – каждый месяц.