Вакансий стало меньше, но найти работника сложнее: что происходит на рынке труда

За последний год ситуация на украинском рынке труда заметно изменилась. В некоторых сферах количество вакансий сократилось более чем на 40 %, а в других – работодатели получают все меньше откликов от кандидатов.

В каких сферах за год сократилось количество вакансий

Как сообщили 24 Каналу в OLX Работа, в сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года работодатели наименее активно публиковали объявления в нескольких сферах. Наибольшее сокращение зафиксировали в категориях:

красота, фитнес и спорт – на 43,2%;

образование и перевод – на 42,7%;

сельское и лесное хозяйство, агробизнес – на 34,7%;

гостинично-ресторанный бизнес и туризм – на 33,7%.

Обратите внимание! Меньшее количество вакансий не обязательно означает, что работодателям стало проще находить сотрудников. Чтобы оценить ситуацию, нужно также смотреть на количество откликов на одно объявление.

Где работодателям сложнее всего найти сотрудников

В некоторых отраслях за год стало меньше откликов на одну вакансию. В частности:

в медицине и фармацевтике этот показатель снизился на 23,6%;

в производстве и рабочих специальностях – на 19,3%;

в сфере охраны и безопасности – на 10,1%.

Наибольшее сокращение откликов зафиксировали в сфере недвижимости – на 42,1%. В то же время количество объявлений от работодателей в этой категории уменьшилось на 15,5%.

Противоположная тенденция наблюдалась в других сферах. Например:

в гостинично-ресторанном бизнесе и туризме количество откликов на одно объявление выросло на 27,7%;

в сфере образования и перевода – на 25,6%;

в сфере СТО и автомоек – на 11%.

Готовы ли украинцы осваивать новые профессии

Данные исследования OLX Работа и Европейской Бизнес-Ассоциации показывают, что большинство опрошенных так или иначе заинтересованы в трудоустройстве. В частности:

54% в настоящее время не работают, но активно ищут работу;

39% уже имеют работу, однако рассматривают возможность сменить ее;

7% респондентов не ищут работу.

Больше всего кандидатов интересуют должности, связанные с физическим трудом. А также:

более 50% опрошенных ищут работу кассиром, поваром, водителем, строителем или по другой подобной специальности;

30% ориентируются на должности специалистов среднего звена;

9% – на работу для специалистов высшего уровня или менеджеров;

6% – на руководящие должности.

Важно! Эти данные не дают оснований утверждать, что украинцы массово меняют профессии или переходят в отрасли с наибольшим дефицитом кадров. Они скорее показывают, какие вакансии интересуют людей, которые сейчас ищут работу.

Что важно для украинцев при поиске работы

Заработная плата остается главным критерием выбора работы – ее назвали важной 90% опрошенных. Для 67,3% имеет значение расстояние до места работы, а 61,1% обращают внимание на гибкость графика.

Поэтому даже при нехватке работников работодателям приходится учитывать ожидания кандидатов. Высокая зарплата остается важным, но не единственным условием, которое может заинтересовать человека в вакансии.

К слову, бизнес сейчас пересматривает подходы к найму сотрудников. Компании готовы обучать новых сотрудников, нанимать их без опыта работы. А также трудоустраивают молодежь и людей старшего возраста.