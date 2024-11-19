Куда будут направлены средства от продажи имущества Медведчука

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о поиске реализатора части имущества Медведчука. Отбор будет проведен на конкурсной основе.

Какое имущество Медведчука планируют продавать

Под реализацию попадут ювелирные изделия и антиквариат, принадлежавшие бывшему нардепу и предателю Украины Виктору Медведчуку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Елену Думу.

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Елена Дума Глава агентства по розыску и менеджменту активов Среди выставленного имущества на реализацию большая часть – изделия таких именитых ювелирных домов как "Faberge" и "Cartier".

Какое именно имущество будут продавать:

статуэтки;

монеты (которые имеют историческую ценность);

драгоценности от мировых брендов;

иконы;

часы и тому подобное.

Конечно же не обошлось без советских красных звезд и герба государства-агрессора. Уверена, что новые владельцы придумают, что с этим сделать,

– отметила Дума.

Когда организатора торгов выберут, состоится независимая оценка активов. Далее продажа имущества будет осуществляться через систему "Prozorro.sale".

Деньги от реализации вещей Медведчука будут использованы для:

поддержки украинской экономики;

повышения обороноспособности страны.

Обратите внимание! Подавать документы для участия в конкурсе можно до 5 декабря 2024 года.