Куда будут направлены средства от продажи имущества Медведчука
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о поиске реализатора части имущества Медведчука. Отбор будет проведен на конкурсной основе.
Какое имущество Медведчука планируют продавать
Под реализацию попадут ювелирные изделия и антиквариат, принадлежавшие бывшему нардепу и предателю Украины Виктору Медведчуку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Елену Думу.
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Среди выставленного имущества на реализацию большая часть – изделия таких именитых ювелирных домов как "Faberge" и "Cartier".
Какое именно имущество будут продавать:
- статуэтки;
- монеты (которые имеют историческую ценность);
- драгоценности от мировых брендов;
- иконы;
- часы и тому подобное.
Конечно же не обошлось без советских красных звезд и герба государства-агрессора. Уверена, что новые владельцы придумают, что с этим сделать,
– отметила Дума.
Когда организатора торгов выберут, состоится независимая оценка активов. Далее продажа имущества будет осуществляться через систему "Prozorro.sale".
Деньги от реализации вещей Медведчука будут использованы для:
- поддержки украинской экономики;
- повышения обороноспособности страны.
Обратите внимание! Подавать документы для участия в конкурсе можно до 5 декабря 2024 года.