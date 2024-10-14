Концерты, туры, частные выступления и бизнес: каким состоянием владеет Бейонсе

Состояние Бейонсе по состоянию на май 2024 года составляло 760 миллионов долларов. Помимо успешной карьеры певицы, длящейся уже много десятилетий, Бейонсе активно развивает бизнес.

Как певица заработала свое состояние

Она зарабатывает миллионы от своих предприятий, среди которых – продюсерская компания, линия одежды, бренд средств по уходу за волосами, производство виски и многое другое, сообщает Investopedia.

Читайте также Первый официальный миллиардер: кто такой Говард Хьюз и как он получил свое состояние

Бейонсе уже более 20 лет занимается музыкой, за это время она выпустила 8 студийных альбомов и 82 сингла. Ее уникальный подход к маркетингу альбомов помог ей достичь успеха.

Например! В 2022 году ее альбом Renaissance продал более 1 миллиона копий в США, а недавний альбом Cowboy Carter, выпущенный в марте 2024 года, дебютировал на первом месте в чарте Billboard Top Country Albums.

Бейонсе также заработала миллионы на своих турне:

Например, ее Formation World Tour в 2016 году собрало 256,1 миллиона долларов ;

; On the Run II Tour с Jay-Z в 2018 году принес ей 253,5 миллиона долларов ;

; Ее концерт в рамках тура Renaissance World Tour в Нью-Джерси стал самым кассовым концертом среди женщин-артисток, заработав более 16,5 миллионов долларов на двух шоу 29 и 30 июля 2023 года.

На чем еще зарабатывает артистка

Бейонсе не только зарабатывает миллионы от своей музыкальной карьеры и концертов, но и от частных выступлений. В январе 2023 года она получила около 24 миллионов долларов за выступление на открытии отеля Atlantis the Royal в Дубае.

Это было одно из ее самых дорогих частных выступлений. Ранее, в 2018 году, она также выступала на предсвадебных мероприятиях Иши Амбани, дочери индийского миллиардера Мукеша Амбани, и заработала около 4 миллионов долларов за это выступление.

Бизнесы Бейонсе

Как предприниматель, Бейонсе запустила ряд успешных бизнесов. Ее компания Parkwood Entertainment занимается продюсированием музыки, фильмов и одежды, в частности таких проектов, как фильм "Renaissance: A Film by Beyoncé".

Интересно! Она также создала линию спортивной одежды Ivy Park совместно с Adidas, которая принесла 93 миллиона долларов дохода в 2021 году.

В 2023 году Бейонсе запустила духи Cé Noir, которые продаются за 160 долларов за бутылку, и поддерживает малые бизнесы через свой фонд BeyGood.

Кроме этого, Бейонсе имеет несколько известных сотрудничеств с брендами. В 2012 году она подписала контракт на 50 миллионов долларов с PepsiCo, а в 2019 году заключила соглашение с Netflix на 60 миллионов долларов для создания трех проектов. Первый из них, Homecoming, уже доступен на платформе.

Заметьте! В общем, последний раз Forbes оценивал ее состояние в 760 миллионов долларов.