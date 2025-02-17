Где бизнесу легче выжить и почему январь принес массовые закрытия ФЛП

За 3 года войны Украина демонстрирует заметную динамику в сфере предпринимательства: с одной стороны, появляются новые бизнесы, с другой - значительное количество предпринимателей прекращает деятельность. С начала полномасштабного вторжения зарегистрировано более 763 тысяч новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП), тогда как 685 тысяч закрыли свой бизнес.

Баланс открытий и закрытий

Хотя в 2022-2023 годах новых регистраций было больше, чем прекращений деятельности, в конце 2024 года тенденция начала меняться, об этом свидетельствует статистика Опендатабот, информирует 24 Канал. Усиление налоговой нагрузки и экономическая нестабильность привели к росту количества закрытых ФЛП, особенно в отдельных отраслях.

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Больше всего предпринимателей прекратили деятельность в таких сферах:

Розничная торговля – наибольший отток;

IT-сектор – значительное снижение регистраций;

Автомобильная торговля – спад активности.

Где бизнесу легче выжить

Несмотря на уменьшение регистраций в некоторых секторах, есть отрасли, демонстрирующие рост. В частности, почтовая и курьерская деятельность выросла на 300%, образовательные услуги – на 260%, финансовый сектор – на 250%.

География предпринимательства также имеет значительные различия:

Киев, Днепропетровская и Львовская области остаются лидерами по количеству новых ФЛП.

В то же время в Луганской, Херсонской и Донецкой областях регистрация бизнеса упала на 60-85% из-за близости к боевым действиям.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Сохранится ли положительная динамика

Если раньше ежемесячно открывалось больше ФЛП, чем закрывалось, то сейчас ситуация изменилась. Причины – налоговая политика, снижение покупательной способности и общие экономические вызовы. Впрочем, малый бизнес в Украине продолжает адаптироваться, ища новые возможности для развития даже в сложных условиях.