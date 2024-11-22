Жена Медведчука до сих пор владеет долей в каналах группы "1+1": Минюст взялся за конфискацию

Оксана Марченко до сих пор владеет частью одного из самых популярных украинских телеканалов. Министерство юстиции намерено конфисковать актив жены предателя Виктора Медведчука.

Очередной удар по активам предателей

Минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд с целью конфискации доли предательницы Оксаны Марченко в юридических лицах телеканалов группы "1+1". Ближайшее заседание состоится 27 ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на Детектор Медиа.

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Вместе с тем сообщается, что в иске отсутствуют юридические лица 112, Zik и NewsOne. В июле Минюст подавал в Высший антикоррупционный суд иск о конфискации активов предателей Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. В перечне к взысканию было имущество телеканалов, перечень которых Министерство юстиции не указало.

Какая доля у Марченко в группе "1+1"

В 2021 году Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сообщал, что Марченко принадлежит около 8% группы каналов "1+1". Тогда в этом не увидели нарушения, ведь доля предательницы "не является существенным участием".

Согласно иску, Оксана Марченко владеет следующими активами в группе телеканалов "1+1":

8,2104% уставного капитала ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1";

8,1617% уставного капитала ООО "Гравис-кино";

8,1617% акций ПАО "ТЕТ";

8,1617% уставного капитала ООО "Реал Истейт-ТВ";

100% уставного капитала частного предприятия "Омега-TV".

Что касается других активов Марченко, то в 2023 году суд арестовал активы предательницы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях на общую сумму в более 5,6 миллиарда гривен.