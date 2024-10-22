Как молодые предприниматели могут получить грант на развитие свои дела от государства
22 октября 2024, 16:58Читати новину українською
Источник:Минэкономики
Молодые предприниматели смогут получить помощь от государства. Речь идет о предоставлении специальных грантов на развитие собственного дела.
Кому будут предоставляться эти гранты
Чиновница Юлия Свириденко рассказала, что молодые предприниматели в возрасте до 25 лет смогут получить грант на открытие своего бизнеса. Эта инициатива реализуется в рамках программы "Собственное Дело".
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Если вам до 25 лет, подавайте заявку на программу и получайте до 150 тысяч гривен на свой бизнес. Гарант для молодежи не имеет требования создания новых рабочих мест. После принятия положительного решения о выделении гранта, только необходимо открыть ФЛП.
Свириденко рассказала, что заявку на грант украинцы могут подать через Дию. Необходимо просто выбрать раздел "Грант на собственное дело" и заполнить анкету.
Заметьте! Через три года эти предприниматели смогут получить новый грант от государства – на общих условиях.