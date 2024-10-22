Как молодые предприниматели могут получить грант на развитие свои дела от государства

Молодые предприниматели смогут получить помощь от государства. Речь идет о предоставлении специальных грантов на развитие собственного дела.

Кому будут предоставляться эти гранты

Чиновница Юлия Свириденко рассказала, что молодые предприниматели в возрасте до 25 лет смогут получить грант на открытие своего бизнеса. Эта инициатива реализуется в рамках программы "Собственное Дело".

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Если вам до 25 лет, подавайте заявку на программу и получайте до 150 тысяч гривен на свой бизнес. Гарант для молодежи не имеет требования создания новых рабочих мест. После принятия положительного решения о выделении гранта, только необходимо открыть ФЛП.

Свириденко рассказала, что заявку на грант украинцы могут подать через Дию. Необходимо просто выбрать раздел "Грант на собственное дело" и заполнить анкету.

Заметьте! Через три года эти предприниматели смогут получить новый грант от государства – на общих условиях.