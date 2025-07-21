Последствия ночной атаки: Россия повредила самый старый McDonald's в Украине

Россия осуществила массированную атаку Украины в ночь на 21 июля. В результате этого был поврежден старейший McDonald's в Украине.

Что известно о повреждении McDonald's?

Поврежден легендарный McDonald's в Киеве, который находится рядом с метро "Лукьяновская", передает 24 Канал.

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Интересно! Этот McDonald's был открыт еще в 1997 году.

Нужно отметить, что это не первая атака на указанный McDonald's. Последний раз заведение пострадало 18 января 2025 года. Около месяца длился его ремонт.

Уже 13 февраля фастфуд возобновил свою работу. В общем именно этот ресторан McDonald's пострадал от атак россиян шесть раз.

Обратите внимание Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки поврежден вход в метро "Лукьяновская". Там было заметно задымление. Однако как отметили в ГСЧС это не пожар, а пыль. По состоянию на сейчас, станция "Лукьяновская" временно не функционирует "на вход и выход" вместе с этим, укрытие там доступно для всех.