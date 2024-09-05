Укрпочта анонсировала марку посвященную Николаеву
Источник:Укрпочта
Новая марка Укрпочты будет посвящена городу Николаеву. Она получит название "Города Героев. Николаев".
Что известно об этой марке
Эта марка является частью серии, посвященной городам-героям Украины. Приобрести новинку можно будет уже 9 сентября.
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Враг не раз пытался захватить наш Николаев, но благодаря сопротивлению ВСУ и жителей город выстоял и закрыл собой украинский Юг. 24 марта 2022 Президент Украины присвоил Николаеву награду "Город-герой Украины",
– говорится в сообщении Укрпочты.
На марке изображено сразу несколько важных мест Николаева:
- здание Николаевской областной военной администрации после удара россиян;
- памятник Святому Николаю – покровителю города.
На конверте из этой серии нарисовано защитные укрепления из шин, находящихся рядом со зданием бывшей первой трамвайной подстанции Николаева.
Какие характеристики этой марки:
- дизайном занимался Владимир Тиран;
- использованы фото авторства Елены Нараевской/"НикВести", Дмитрия Скороходова, Евгения Загороднего.;
- тираж составит 1 080 000 почтовых марок.
Как будет выглядеть новая марка Укрпочты/Укрпочта
Обратите внимание! Предзаказ можно сделать по этой ссылке.