Что известно об этой марке

Эта марка является частью серии, посвященной городам-героям Украины. Приобрести новинку можно будет уже 9 сентября.

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Враг не раз пытался захватить наш Николаев, но благодаря сопротивлению ВСУ и жителей город выстоял и закрыл собой украинский Юг. 24 марта 2022 Президент Украины присвоил Николаеву награду "Город-герой Украины",

– говорится в сообщении Укрпочты.

На марке изображено сразу несколько важных мест Николаева:

здание Николаевской областной военной администрации после удара россиян;

памятник Святому Николаю – покровителю города.

На конверте из этой серии нарисовано защитные укрепления из шин, находящихся рядом со зданием бывшей первой трамвайной подстанции Николаева.

Какие характеристики этой марки:

дизайном занимался Владимир Тиран;

использованы фото авторства Елены Нараевской/"НикВести", Дмитрия Скороходова, Евгения Загороднего.;

тираж составит 1 080 000 почтовых марок.



Как будет выглядеть новая марка Укрпочты/Укрпочта

Обратите внимание! Предзаказ можно сделать по этой ссылке.

