Що відомо про цю марку
Ця марка є частиною серії, що присвячена містам-героям України. Придбати новинку можна буде уже 9 вересня.
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Ворог не раз намагався загарбати наш Миколаїв, але завдяки опору ЗСУ й жителів місто вистояло та закрило собою український Південь. 24 березня 2022 Президент України присвоїв Миколаєву відзнаку "Місто-герой України",
– йдеться у повідомленні Укрпошти.
На марці зображено одразу декілька визначних місць Миколаєва:
- будівля Миколаївської обласної військової адміністрації після удару росіян;
- пам’ятник Святому Миколаю – покровителю міста.
На конверті з цієї серії намальовано захисні укріплення з шин, що знаходяться поруч з будівлею колишньої першої трамвайної підстанції Миколаєва.
Які характеристики цієї марки:
- дизайном займався Володимир Тиран;
- використані фото авторства Олени Нараївської/"НікВесті", Дмитра Скороходова, Євгенія Загороднього.;
- тираж складе 1 080 000 поштових марок.
Як виглядатиме нова марка Укрпошти/Укрпошта
Зверніть увагу! Передзамовлення можна зробити за цим посиланням.