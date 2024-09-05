Що відомо про цю марку

Ця марка є частиною серії, що присвячена містам-героям України. Придбати новинку можна буде уже 9 вересня.

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Ворог не раз намагався загарбати наш Миколаїв, але завдяки опору ЗСУ й жителів місто вистояло та закрило собою український Південь. 24 березня 2022 Президент України присвоїв Миколаєву відзнаку "Місто-герой України",

– йдеться у повідомленні Укрпошти.

На марці зображено одразу декілька визначних місць Миколаєва:

будівля Миколаївської обласної військової адміністрації після удару росіян;

пам’ятник Святому Миколаю – покровителю міста.

На конверті з цієї серії намальовано захисні укріплення з шин, що знаходяться поруч з будівлею колишньої першої трамвайної підстанції Миколаєва.

Які характеристики цієї марки:

дизайном займався Володимир Тиран;

використані фото авторства Олени Нараївської/"НікВесті", Дмитра Скороходова, Євгенія Загороднього.;

тираж складе 1 080 000 поштових марок.



Як виглядатиме нова марка Укрпошти/Укрпошта

Зверніть увагу! Передзамовлення можна зробити за цим посиланням.

